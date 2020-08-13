Saç ekimi sonrası iyileşme süreci ve önemli detaylar

Her güzel sonuç beklemeye değer değil mi? Bunu neden söylüyoruz? Saç ekimi işlemini uzman ellere emanet ettik, şimdi iyileşme ve saçlarımızın yeniden canlanma zamanı.

SAÇ EKİMİ SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ VE ÖNEMLİ DETAYLAR

Saçlarınız dökülmeye başlamış ve saç ekimi yaptırmayı düşünüyor olabilirsiniz. Şu an hangi aşamada olursanız olun, saç ekimi sonrası iyileşme süreci hakkında birçok soruyu merak edebilirsiniz. Unutmayın, iyileşme süreci hakkında uzman hekimlerden bilgi edinmek aynı zamanda bu süreci olabildiğince kolay geçirmenizi sağlayacaktır.

Saç ekimi sonrası iyileşme sürecinde ağrı, sızı, kabuklanma, kaşıntı, kızarıklık olup olmadığını ve şok dökülme yaşanabilecek aşamaları ya da saç ekimi sonrası iyileşme sürecinin kişiden kişiye değişip değişmediği merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere saç ekimi sonrası iyileşme sürecini masaya yatırıyor ve bilmeniz gereken tüm detayları paylaşıyoruz. Keyifli okumalar.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi olarak bilinen işlem sağlıklı saç köklerinin, saçların seyreldiği alanlara küçük cerrahi operasyonlar ile nakledilmesidir.

Saç ekimi doğru şartlarda uygulandığında seyrelme veya kellik sorununa doğal ve kalıcı bir çözüm yolu olacaktır. Saç kökünün aktif olmadığı alanlarda mikro cerrahi yöntemlerle yapılan uygulamada dökülen bölgeye hastanın sağlıklı kıl kökleri eklenir. Dökülen bölgeye yalnızca hastanın kendisinden alınan sağlıklı saçlar eklenir. Saç ekimi tamamen kişiye özel planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Yapılacak işlemin mutlaka cerrahi eğitim görmüş bir hekim tarafından tam donanımlı bir operasyon salonunda yapılması gereklidir.

Saç Ekiminde Esas Amaç Nedir?

Evet, belki bunu gördüğünüzde, içinizden bu nasıl bir soru diyebilirsiniz. Fakat maalesef üstün körü saç ekimi yapan merkezlerin ve merdiven altı diye tabir edilen yapılanmaların atladığı çok önemli bir noktayı öne çıkarır. Saç ekiminde esas amaç; baş bölgesinde ekim yapıldığı belli olmayacak, kimsenin gözünü yormayacak doğallıkta hastaya kalıcı bir şekilde saçlı görünüm kazandırmaktır.

Başarılı bir saç ekimi sonrasında, kişinin kendi saçları hiç dökülmemiş gibi kalıcı bir görünüm elde edilebilir. Saç ekimi yaptırmak isteyen kişiler ancak uzman hekimler ve modern tıbbi uygulamalarla konforlu bir şekilde doğal saçlı görünümünü tekrar kazanabilir. Aksi takdirde sonuç hüsran olabilir.

Doğru Bir Saç Ekimi Nasıl Yapılmalıdır?

Doğru bir saç ekimi operasyonu, yazımızdaki diğer maddelerde de özellikle vurguladığımız gibi tam donanımlı ve steril bir ortamda uzman bir hekim, alanında eğitim almış ve deneyimli bir sağlık ekibi ile Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kurumlarda yapılmalıdır.

Yapılan bu mikro cerrahi bir operasyon, lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Saç ekiminde izlenecek yol genel olarak aşağıdaki gibidir:

Uzman hekimler tarafından saçlı deri ve saç analizi yapılır.

Saç ekimi talebiyle gelen hastadan duruma göre kan ve hormon testleri istenebilir.

Saç ekimi günü hastadan kan alınarak gerekli analiz yapılır.

Hastanın saçı tıraş edilir ya da isteğe göre tıraşsız saç ekimi yöntemleri uygulanabilir.

Hasta tam donanımlı steril bir odaya nakil edilir.

Saç köklerinin toplanacağı bölgeye lokal anestezi yapılır.

Planlanan miktarda kıl kökü donör bölgeden çıkarılır.

Hastanın iki kulak arasındaki dökülmeye dirençli bölgeden FUE yöntemi ile toplanan greftler özel bir solüsyon içine alınır ve ekim için hazır hale getirilir.

Saç kökleri halinde tek tek saçsız alana taşınır.

Taşınan kökler nazikçe açılan kanallara yerleştirilir.

Herhangi bir komplikasyon olmadığı takdirde maksimum 6-8 saat sonra hasta taburcu olur.

Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Her güzel sonuç beklemeye değer değil mi? Bunu neden söylüyoruz? Saç ekimi işlemini uzman ellere emanet ettik, şimdi iyileşme ve saçlarımızın yeniden canlanma zamanı.

Saç Ekimi sonrası aşağıda semptomları görebilirsiniz:

Operasyonun yapıldığı ilk hafta saç ekimi yapılan bölgede hafif kızarıklık yaşanabilir, bir şişlik olmuş ise 2 gün içinde kaybolur, ağrı sık olmasa da ilk birkaç gün hafif ağrı hissedilebilir. Bir kaç gün hafif ağrı kesici gerektirebilir. Doktorunuz sizinle gerekli ilaç, losyon ve bunları uygulama şekillerini paylaşacaktır.

Kabuklanma olur mu? Evet ama üzülmeyin operasyon sonrası kabuklanma iyileşmenin bir parçası olarak kabul edilir ve 10. gün tamamen ortadan kalkmış olacaktır.

Hassas bir deriniz varsa, oluşan kızarıklar da yine aynı şekilde 2. Haftada kaybolmuş olacak.

Geldik 3. haftaya! Nakil olan saçlardan birazı dökülebilir. Endişe etmeyin bu gayet normal ve bir şeylerin ters gittiğinin habercisi değil.

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki, istenen sonuçlara yaklaşık 6-9 ay içinde ulaşılır ve vertex dediğimiz tepe bölgesinde bir yıla ihtiyaç vardır.

Eğer işlemi Sağlık Bakanlığı onaylı, uluslararası cemiyetler tarafından sertifikalı doktorlar ve gerekli hijyen şartlarını taşıyan tam donanımlı bir kurumda yapıyorsanız, kurum size saç ekim sonrası iyileşme sürecine dair bir kitapçık veya zaman çizelgesi verecektir. Bu bilgilendirmeler size saç ekimi sonrası iyileşme sürecini mükemmele yakın tamamlamanıza yetecektir.

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Kimler Saç Ekimi Yaptırabilir?

Saçları dökülmüş veya seyrelmiş, hormonların bazal seviyeye yerleştiği 20’li yaşlardan itibaren sağlıklı olan her birey saç ekimi yapabilir. Saç ekimi yapılması için alt sınır 20 li yaşlardır, bir üst sınır da yoktur. Bir üst sınır yoktur çünkü kişi sağlıklı ve nakledilecek greft sayısı ve donör bölgesi yeterli herkese cerrahi işlem uygulanabilir.

Saçlarımız Neden Dökülür?

Saç dökülmesini analiz ederken cinsiyet ayrımcılığı zorunludur!

Saç dökülmesi erkeklerde genellikle genetik yapılanmaya dayanır, Kadınlarda ise; aşırı stres, mevsim değişikliği, hamilelik ve emzirme, ağır diyet uygulamaları, hastalıklar, ve ilaç kullanımı gibi sebepler de belirleyici rol oynayabilir.

Saç Ekiminde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Saç ekimi, mutlaka uzman bir hekim ve ekip tarafından yapılması gereken komplike bir girişimdir. Saç ekiminde sağlıklı ve güvenilir bir süreç öncelikle iyi planlama ve hasta ile işbirliği gerektirir.

Girişimin tam donanımlı, steril ve hijyenik bir klinik ortamında yapılması yaşanabilecek riskleri en aza indirecektir.

Ayrıca saç ekiminin uzman ve deneyimli bir cerrah ve deneyimli bir yardımcı ekiple desteklenmesi gerekmektedir. Sağlıklı ve başarılı bir sonuç için bu zincirde biç hata olmamalıdır.

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Saç Ekimi Nerede Yapılmalıdır?

Saç ekim işlemi küçük de olsa bir cerrahi operasyondur. Bu nedenle uzman ve bu konuda deneyimli doktorlar ve ekip tarafından klinik ortamında yapılması en güvenli yoldur.

Tüm cerrahi operasyonlarda uyulması gereken kuralların tamamına saç ekimi küçük bir cerrahi operasyon da olsa, operasyon sırasında mutlaka adım adım uyulmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Saç Ekimi Kimler Tarafından Yapılmalıdır?

Son yıllarda saç ekimi taleplerinde oldukça hızlı bir artış var. Fakat her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de bu artan yoğun ilgiyi ve talebi ranta dönüştürmek isteyenler kötü niyetli bireyler ve kurumlar da var. Dolayısıyla, saç ekimi üzerine planlama yaparken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de saç ekimini yapacak kişinin uzman bir hekim olup olmadığını sorgulamak ve tecrübesini araştırmak olmalıdır.

Uzman bir hekim ve ekibinin yaptığı saç ekiminin başarı oranı oldukça yüksektir. Böyle bir operasyonda mutlaka tecrübeli uzman bir sağlık ekibi yer almalıdır. Aksi halde, hasta istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilir. Saç ekiminde başarıyı kişinin çıkan yeni saçları ve saç çizgisinin doğallığı ile ölçebiliriz.

Size En Uygun, En İyi Saç Ekim Kliniği Nasıl Bulunur?

Ülkemizde oldukça yaygın olarak yapılan ve bir anlamda sağlık turizmin de lokomotifi olan saç ekim operasyonunda belli başlı standart kuralların uygulanması gerekir.

Herkesin yaşayabileceği ortak problemlerden olan saç dökülmesi sorunu uzun süreli olabilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için en ideal ve en kesin çözüm saç ekimidir.

Saç ekimi yaptırmak istiyorsanız ve saç ekimi için bir kurum arıyorsanız varsa, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine bağlı kalan, operasyonlarını steril ve tam donanımlı koşullarda gerçekleştiren, uzman hekimler tarafından operasyon yapılan klinikler tercih edilmelidir.

İlk muayeneyi bir hekimin yapması önemlidir!

Saç ekimi kararı vermeden önce işlemi yapacak hekimi araştırmalısınız. Bu aşamada doktorun deneyimi ve referansları oldukça önemlidir. Bünyesinde uzman hekimler barındırmayan merkezlerden kesinlikle uzak durmalısınız.

Şöyle ki profesyonel saç ekim klinikleri dışında bir kurumla işi yürütmeye çalıştığımızda, aynı medyada gördüğümüz başarısız diğer estetik operasyonlar gibi kötü bir görünüme sahip olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. En sık saç ekimi operasyonlarının yapıldığı İstanbul’da saç ekimi merkezi ararken, bu doğrultuda kurumun referanslarını lütfen kontrol edin.

Doktorsuz muayene yapan şarlatan koşullarından kendinizi korumalısınız!





Saç ekimi yapılacak kurumun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup olmadığını muhakkak sorgulamalı ve gerekli yasal izinleri alan kliniklerde operasyon olmayı tercih etmelisiniz.

Çok ucuz ya da herkese standart fiyat veren merkezlerin güvenirliğini sorgulamanız gerekir. Hastanın saç yapısı, saç kalitesi, hangi teknikle saç ekiminin yapılacağı, hekimin uzmanlık yılı bu aşamada etkili olacaktır.

Unutmayın saç ekimi kliniği seçiminiz hem sağlığınızı korumanız hem de beklentilerinize kavuşmanız için oldukça önemlidir.

Bağımsız Saç Restorasyonu Doktorları Birliğine üye olarak kabul edilen ilk Türk hekim olan Dr. Melike Külahçı önderliğinde Transmed Klinik olarak 26 Yıllık deneyim ve 30.000’e yaklaşan referans sayımızla sizleri kliniğimizde ağırlamaktan mutlu olacağız.