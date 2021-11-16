Saçınız, kaşınız ve kirpikleriniz dökülüyorsa sarımsakla tanışın! Kendisi küçük, gücü büyük...

Saçınız, kaşınız ve kirpikleriniz dökülüyorsa sarımsakla tanışın! Kendisi küçük, gücü büyük...

Kaşlarınız, saçlarınız ve kirpikleriniz dökülüyorsa, sarımsakla tanışma vaktiniz gelmiştir. Birden fazlası faydası bulunan sarımsak, istenmeyen döküntülere karşı koruyucu bir güç olacaktır.

Geçmiş çağlardan bu yana kullanılan ve birden fazla faydası bulunan sarımsak, kaş ve saç dökülmesine iyi geliyor.

Halk arasında doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, kaşların ve saçların hatta kirpiklerin gürleşmesini sağlıyor.

Birçok hastalık üzerinde etkisi bulunan sarımsağı, kaşlar ve saçlar için doğru yöntemle kullanmak gerekiyor.

Bu sorunu yaşayanlar ise sarımsağı kaşlarına, kirpiklerine ve saçlarına nasıl kullanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Sarımsak sürmek kaşları gürleştirir mi? Sarımsak kaş, saç ve kirpik üzerinde nasıl kullanılır? İşte yanıtı...

KAŞ, KİRPİK VE SAÇ DÖKÜLMELERİNE KARŞI SARIMSAK KULLANIMI

KAŞ İÇİN SARIMSAK KULLANIMI

Kaşlarınızı güçlendirmek için aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz;

1 çay kaşığı çam balı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı badem yağı

Bir diş sarımsağı iyice ezin ve içine çam balı ile badem yağı ekleyin. Bu üç mucizevi ürünü karıştırın. Karıştırdığınız bu karışımı bir gün boyunca bekletin.

Bir gün boyunca dinlendirdiğiniz karışımı, kulak pamuğu ile kaşlara sürün ve bitene kadar her gün düzenli uygulayın.

KAŞ İÇİN SARIMSAK KULLANIMI

Kirpiklerinizin dökülmesini önlemek için aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz;

2 diş sarımsak

Testere dişli aslan pençesi otu

1 çorba kaşığı badem yağı

Kabuklarından ayırdığınız iki diş sarımsağı iyice ezin. Ezdiğiniz sarımsakların üzerine 1 çorba kaşığı badem yağı ekleyin. 15 dakika boyunca bu karışımı bekletin ardından kirpik diplerinize uygulayın.

Testere dişli aslanpençesi otundan ise bir yemek kaşığı alarak, bir bardak kaynamış suyun içinde demlendirin. Bu suyu 7 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra günde bir defa için.

40 gün boyunca bu suyu için ve yukarıdaki kürü haftada 3 kez uygulayın. Kaşınız çok seyrekse bunu haftada 4'e çıkarabilirsiniz.

SAÇLAR İÇİN SARIMSAK KULLANIMI

Saçlarınızın dökülmesini önlemek ve güçlendirmek için; bir veya iki kez dövülmüş sarımsak ve zeytinyağı, argan yağı gibi sağlıklı yağları karıştırın.

Hazırlanmış bu karışımı, saçınızda 10-15 dakika bekletin ardından durulayın. Bu karışım saçlarınıza ilaç gibi gelecektir.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Damar tıkanıklığının önler

İçeriğinde bulunan vitaminlerle grip ve soğuk algınlığına karşı kullanılır

Yaşlanma üzerinde geciktirici etkiye sahiptir

Sağlıklı hücre ölümlerini azaltır

Bedenin genç ve diri kalmasına yardım eder

Mantar oluşumunu engellemesi sayesinde akne tedavisinde kullanılır

İç organları güçlendirir

İdrar sökücüdür

İçeriğinde bulunan sülfür, dolaşım sistemini rahatlatır