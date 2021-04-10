Saçınızı gönlünüzce savurmak her kadın gibi sizin de hakkınız

Saçınızı gönlünüzce savurmak her kadın gibi sizin de hakkınız

Kadınlarda saç ekimi ile hem yüz estetiğinize hem de özgüveninize yatırım yapın.

Quartz Clinique’de kadınlar için saç ekimi son derece tatmin edici sonuçlarla başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bir kadın kimliği için saçın hem kişisel hem de görsel çok önemli olduğunu biliyoruz. Saç, görünüşünün çok önemli bir parçasıdır ve kadının genel görünümünün tarzını, tavrını belirler. Saç; yüz güzelliğinin en göze çarpan kısmıdır ve kişiliğini tanımlayan bir etki yaratır.

Kadınlarda Saç Ekimi

Saç dökülmesi kadınlarda da çok yaygındır ve kadın saçı her daim için özel bakıma ihtiyaç duyar. Bir kadın saç dökülmesini tedavi etmekten yorulmuşsa, bol miktarda ilaç ve çeşitli çareler arar, o zaman belki de saçını kalıcı olarak küstürmemek için aslında bir saç ekimi prosedürüne ihtiyacı vardır. Kadın saç ekiminin sonuçları kalıcıdır ve çok doğal uzar.

Kadınlarda saç ekimi İstanbul Quartz Clinique’de son on yılda önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Kadınlar için saç ekimi Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE) ve Foliküler Ünite Transplantasyonu (FUT) ile yapılmaktadır. Her iki teknik de başarılı sonuçlar için kanıtlanmış bir sicile sahiptir. Kadın saç ekimi, başın arkasından alınan donör saç köklerini kullanır ve hastanın büyümek istediği veya daha fazla kalınlık artırmak için istediği bölgeye yerleştirilir. Minimal invaziv prosedür lokal anestezi altında yapılır. Tecrübeli ekibimiz saç köklerini kesiğe veya dikişe gerek kalmadan alır. Ekilen bu greft birimleri, kendi mevcut saçlarınız gibi doğal olarak büyür.

Kadınların saç ekimi ameliyatı ile doğal saçlara kavuşması için birkaç seçenek vardır;

1. Yoğunluk Arttırma

2. Sınır Çizgisini Öne Çekmek

3. Kaş Ekimi

4. Alın Daraltma

Yoğunluk Arttırma için Kadınlarda Saç Ekimi!

Kadınların % 50'sinden fazlası, öz saygısını negatif etkileyebilecek derecede saç derisinde incelme yaşar. Saç dökülmesinin veya seyrelmenin sebebi ne olursa olsun, kadın daha yoğun, daha zengin ve daha kalın saç şekilleri için saç ekimi ameliyatını düşünebilir. İdeal kalın saçlı bir görünüm için saç yoğunluğunu artırabilir. Kendine ve estetiğine güvenerek bir hayat yaşayabilir.

Yoğunluk geliştirme prosedürü çok başarılıdır ve FUE veya FUT teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. İstanbul Quartz Clinique'deki saç ekimi cerrahınız size özel saç ekilmesi planınızı açıklayacaktır. Uzmanınızın tedavi planınızı anlamanıza yardımcı olacağı özel ve kişiselleştirilmiş bir muayeneye ihtiyacınız var.

Yoğunluğu artırmak için saç, kişinin başının arkasından kullanılacaktır. Alınan saçlar, 3 ay sonra yeniden uzamaya başlayacakları ince baş kısmına ekilecektir. Ancak ekilen saçlar doğal ve kalıcı olarak çıkacaktır. Saçınızı kesebilir, boyayabilir, perma yapabilir ve düzeltebilirsiniz. Son moda trendlerini takip ederek kendinize istediğiniz bir saç stili yaptırabilirsiniz.

Saç Çizgisi Restorasyonu veya Kadınlar için Saç Çizgisini Öne Çekme!

Yaşlanmayla birlikte saç çizgisinin gerilemesi kadınlarda çok yaygındır. Çoğu zaman saçlar her iki tarafta ve kalp tepe noktasından incelir. Kadınlar bunu yaşlılığın bir işareti olarak hissedebilir veya özgüven üzerinde bir etkisi olabilir. Saç çizgisini öne çekmek, daha kalın ve daha genç bir görünüm için yoğunluğu artırmak için saç çizgisi azalmış kadınlar için harika bir seçenek olabilir. Kadınlarda saç ekimi çok başarılı bir işlemdir ve Quartz Clinique İstanbul da birçok kadın bu küçük cerrahi tedaviden yararlanır.

Kaş için Saç Ekimi Ameliyatı

Kaş ekimi, saçların ince kaş bölgelerine yeniden çıkması veya kaşların yeniden yapılandırılmasında oldukça başarılıdır. Kaşlarımız yüzün güzel özelliğidir ve yüzün genel estetiğini dengeler. Kaş ekimi yaptırmak, kaşların yoğunluğunu artırabilir veya yeniden şekillendirebilir.

Doğal kaşları güçlendirmek için son teknoloji Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE) tekniğini kullanarak kaş ekimi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kısa prosedür nedeniyle iyileşme sürecidir.

Kadınlarda Saç Ekimi İle Alın Küçültme

Bazı kadınların alınları genetik olarak daha geniş ve görünüşlerinden memnun değiller. Saç ekimi işlemi, bu mutsuz kadın bireylerin alınlarının boyutunu daraltmalarına yardımcı olabilir. Saç ekimi ameliyatı ile saç çizgisini öne doğru çekmek onlar için oldukça makul bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, doğal ve daha yoğun büyümeyi görmek çok zordur. Doğal ve farkedilemez görünen yeni bir alın çizgisini yeniden oluşturmak için kişiselleştirilmiş önlemler gerektirir.

Özel Quartz Poliklinik

Web Site: https://www.quartzclinique.com/

TEL: +90 212 241 46 24

Facebook :@quartzclinique

Instagram :@quartzclinique

YouTube: Quartz Clinique