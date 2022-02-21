Sadece meyve sebze tüketimi, kalp rahatsızlıklarını önlemiyor

İngiltere merkezli bir çalışma, sadece meyve sebze tüketmenin kalp hastalığı riskini azaltmadığını ortaya koydu. Sigara, alkol tüketimi, gelir ve genel beslenme biçiminin de etkili olduğu belirtildi.

Tek başına sebze tüketimi, kalp hastalıkları riskini azaltmıyor…

Konu üzerine çalışma yapan Oxford ve Bristol üniversiteleri ile Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, İngiltere BiyoBankası üzerinde yürüttükleri çalışma kapsamında yaklaşık 400 bin kişiye yaptıkları ankette, günlük beslenme alışkanlıklarını sordu.

Ankette katılımcılara her gün ne miktarda çiğ ve pişmiş sebze yedikleri de soruldu. Katılımcılar, ortalama 2 tepeleme yemek kaşığı çiğ, 3 yemek kaşığı pişmiş sebze yediklerini bildirdi.

SON 12 YIL SAĞLIK DURUMLARI İZLENDİ

Katılımcıların sonraki 12 yılda, hastanede tedavi gerektiren ya da ölüme neden olan kalp problemlerine yol açıp açmadığını izledi.

FAZLA SEBZE TÜKETENLERİN KALP HASTALIĞINDAN ÖLME RİSKİ DAHA DÜŞÜK

En fazla sebze yiyenlerin en az sebze yiyenlere göre kalp hastalığından ölme riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu, bunun özellikle çiğ sebze yiyenlerde fark ettiğini belirten araştırmacılar, diğer yandan bu farkın sigara ve alkol tüketimi, iş, gelir ve genel beslenme biçimi dahil yaşam tarzıyla açıklanabileceğini aktardı.

YAŞAM TARZI HASTALIKLAR ÜZERİNDE DAHA ETKİLİ

Araştırmacılar, çalışmanın sebze tüketiminin kalp damar hastalıklarının hangi sıklıkla ortaya çıktığına dair koruyucu bir etkisini belirlemediğini kaydederek, dengeli beslenme, egzersiz ile yaşam tarzının bu hastalıklar üzerinde daha fazla etkisi olduğunu ifade etti. Oxford Üniversitesinden Dr. Ben Lacey, çalışmanın kalp damar hastalıklarının beslenmeden kaynaklı nedenlerini anlamaya yardımcı olacak sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

LİF ZENGİNİ GIDALAR RİSK FAKTÖRLERİNİ AZALTIYOR

Diğer yandan Glasgow Üniversitesi'nden Profesör Naveed Sattar, diğer yandan lif yönünden zengin sebze gibi gıdaları tüketmenin daha az kilo alma ve kalp hastalıklarına yol açan risk faktörlerini azaltmayla ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunduğunun altını çizdi.

GÜNLÜK EN AZ 5 PORSİYON MEYVE VE SEBZE

Çalışmanın sonuçlarının tartışmaya açık olduğunu savunan Sattar, bu bulguların günlük en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi tavsiyesini değiştirmemesi gerektiğini dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü, her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimini öneriyor.

Çalışma, 'Frontiers in Nutrition' dergisinde yayınlandı.