Sağlığınız için faydalı hormonları harekete geçiren 9 besin

Vücudun işleyişinde oldukça önemli hormonların sistemde dengeli bir şekilde kalmasına yardımcı olabilecek besinleri sizler için sıraladık…

Kan dolaşımınızda çok fazla veya çok az hormon olduğunda, hormonal dengesizliklerin gelişmesine yol açar. Muhtemelen hormonların vücudun işleyişinde önemli bir rol oynadığını zaten biliyorsunuzdur. Bu nedenle, küçük hormonal dengesizlikler bile sağlıkta genel bir düşüşe neden olabilir.

Hormonlar esasen endokrin sistemdeki bezler tarafından üretilen kimyasallardır. Genellikle kan dolaşımından dokulara ve organlara giderler ve organlara ne yapacaklarını ve ne zaman yapacaklarını söyleyen mesajlar iletirler.

Hormonlar, önemli bedensel süreçleri düzenlemek için zorunludur. Bu nedenle, hormonal bir dengesizlik çok çeşitli vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Hormonlar metabolizmanın, kalp atış hızının, uyku döngüsünün, üreme döngüsünün, cinsel fonksiyonun, genel büyümenin, fiziksel gelişimin, stres seviyesinin ve vücut sıcaklığının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, hormonal bir dengesizlikten muzdarip olmak genellikle eklem ağrısı, yorgunluk, yüksek tansiyon, baş ağrısı ve çok daha fazlası gibi semptomlara yol açabilir. İşte, hormonal dengesizliği yönetmenize yardımcı olacak gıdalardan bazıları;

1. BADEM

Badem, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde yardımcı bir görev görür. Uzun vadede, tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir. Ayrıca vücuttaki kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olurlar. Bununla birlikte, yüksek kalorili oldukları için tüketilen miktarın kontrollü olması gerekir.

2. AVOKADO

Avokado, dünyanın en sağlıklı meyvelerinden biri olarak kabul edilir. Sağlıklı yağlar ve lif açısından zengindir. Avokado, östrojen emilimini azaltır ve testosteron seviyelerini yükseltir. Aynı zamanda kalp sağlığını da iyileştirir. Avokado kalorisi yüksektir ve ölçülü tüketilmelidir. Her gün bir avokadonun dörtte birini yemek sağlığınız için faydalı olabilir.

3. BROKOLİ

Brokoli, hormon dengemiz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunun nedeni, vücudun östrojeni nasıl parçaladığı üzerindeki etkisidir. Brokolinin bir diğer önemli unsuru da sülforafandır. Sulforaphane, kanser ve diğer hastalıkların tedavisindeki etkinliği nedeniyle geniş çapta araştırılmaktadır. Ayrıca yağlı karaciğer hastalığına yardımcı olur ve östrojeni metabolize etmek için kritik olan karaciğer detoksifikasyon yollarını artırır. Brokoli ayrıca potasyum, kalsiyum ve magnezyum sağlar. Bunlar, kas işlevselliğini artıran ve kemikleri güçlendiren bazı önemli minerallerdir.

4. ELMA

Elma, vücuttaki iltihabı azaltan bir antioksidan olan zengin bir kuersetin kaynağıdır. Bu meyve yüksek tansiyonla savaşmaya yardımcı olur, kanser riskini azaltır ve viral enfeksiyonları uzak tutar. Kalorisi düşük ve lif açısından zengin olduğu kadar yoğun beslenme sağladığı için kilo vermek için mükemmel bir meyvedir.

5. KETEN TOHUMU

Günlük diyetinize keten tohumu eklemek sağlığınız için harikalar yaratabilir. Antioksidanlar, lif ve sağlıklı yağlar açısından çok zengindir. Keten tohumu, çok miktarda besin ve esansiyel yağ asitleri ile dolu olduğu için sağlıklı bir diyette uzun süredir temel bir unsurdur. Aslında, öğütülmüş keten tohumu çok işlevlidir ve tadı harikadır.

6. YEŞİL ÇAY

Çoğu insan yeşil çayın sayısız sağlık yararı sağladığının farkındadır. Bununla birlikte vücuttaki metabolizmayı da hızlandırır. Yeşil çay, stres hormonu olan kortizol salınımını azaltan bir bileşik olan teanin içerir. Ayrıca iltihabı azaltan ve hastalık riskini azaltan antioksidanlara sahiptir.

7. YABAN MERSİNİ

Yaban mersini sadece güzel tada sahip değil, aynı zamanda yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Sağlığınızı iyileştirmek için haftada üç veya dört fincan yaban mersini yiyin. Yaban mersini aslında kalp sağlığını iyileştirmek, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek ve görüşü iyileştirmek gibi sayısız sağlık yararına sahiptir.

8. KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği harika bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum, adrenal bezleri desteklemek ve stres seviyelerini düşürmek için C vitamini ve B5 vitamini ile birlikte çalışan anti-stres mineralidir. Ne yazık ki, stres magnezyum seviyemizi tüketir. Bu nedenle, magnezyum seviyelerini korumak için kabak çekirdeğini düzenli olarak tüketmek önemlidir.

9. YUMURTA

Yumurta, sinir sisteminin işleyişi, beyin sağlığı, hafıza ve gelişim için gerekli olan nörotransmitter asetilkolini üretmemize yardımcı olan bir vitamin olan sağlıklı dozda kolin içerir. Yumurta, beyne yardım sağlayan anti-inflamatuar yağlar olan omega 3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Zihin ve sinir sistemi sağlıklı olduğunda, kişi stresle daha iyi başa çıkabilir.