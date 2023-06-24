Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastanelerde Suriyelilere öncelik iddialarına yalanlama Yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğü iddialarının asılsız olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olması" dedi.

ensonhaber.com Bir sosyal medya yalanı daha ortaya çıktı.. 2018 yılından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde Suriyeli bir hastanın adının altında "Öncelikli hasta" yazan ekranın görüntü, sosyal medyada gündem oldu.. Ortaya atılan yalan, kısa sürede tepki topladı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların zaman zaman sosyal medyada yer aldığını anlattı. "Uyruğundan değil, polikliniğe acilden sevk edildiği için 'öncelik' tanınmıştır" Bakan Koca, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun.