Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'daki hastanelere bayram ziyareti Ramazan Bayramı nedeniyle yapılan kutlama ve ziyaretler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kendi alanına giren sağlık konusunda İstanbul'da faaliyet gösteren iki önemli hastahaneye gitti.

AA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi acil servisini ziyaret ederek, çalışanların ve hastaların bayramını kutladı. Bakan Koca'nın, İstanbul'daki hastane ziyaretlerinin ikinci durağı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi acil servisi oldu. Koca, burada hastane çalışanlarını ve hastaların bayramını kutlayarak, yapılan çalışma ve ihtiyaçlar konusunda yerinde bilgi aldı. Hastalar ile tek tek ilgilendi Bakan Koca, acil servislerde o an bulunan hastalar ile tek tek ilgilenerek hatırlarını sordu.