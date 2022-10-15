Sağlık Bakanı Koca: Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MHRS'den randevu alanların, gelmeyeceklerse 2 gün önce iptal etmeleri çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirtti.

"Gelmeyeceğiniz randevuları iptal edin"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."