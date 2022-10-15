Petrol
91.66
-3.08%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.698
-0.79%
BTXN Coin
9.65
16.68%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Sağlık Bakanı Koca: Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MHRS'den randevu alanların, gelmeyeceklerse 2 gün önce iptal etmeleri çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 02:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sağlık Bakanı Koca: Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirtti.

    "Gelmeyeceğiniz randevuları iptal edin"

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."


    Adana'da hırsız eve tırmanarak girdi
    3. Sayfa

    Adana'da hırsız eve tırmanarak girdi

    Karantina, Avrupa'daki doğum oranlarını düşürdü
    Sağlık

    Karantina, Avrupa'daki doğum oranlarını düşürdü

    Gaziantep'te otobüs şoförü cinayeti: Katil tutuklandı
    3. Sayfa

    Gaziantep'te otobüs şoförü cinayeti: Katil tutuklandı

    Görüş Bildir