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    Sağlık Bakanı Koca: Gözünüz aydın arkadaşlar

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitiminde adaletin sağlandığını belirtti.
    • AA
    • 08.04.2022 - 07:00
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    Sağlık Bakanı Koca: Gözünüz aydın arkadaşlar

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadesini kullanarak, Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirtti.

    Uzmanlık eğitiminde adalet

    "Uzmanlık eğitiminde adalet" başlığıyla düzenlemeye ilişkin bilgiler veren Koca şunları kaydetti:

    "Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır."

    Sağlık Bakanı Koca: Gözünüz aydın arkadaşlar #1

    "Halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin hizmet yükümlülüğü sona erdi"

    Mecliste kabul edilen düzenlemeyle halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de hizmet yükümlülüğünün sona erdiğini vurgulayan Koca şöyle bilgi paylaştı:

    "Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus) beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır."

    "Eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur"

    "Sebep ne olursa olsun, eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur." mesajı veren Koca, "Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkından kaynaklanan adaletsizliği ortadan kaldıran; tıpta ana dal, yan dal ve diş hekimliği uzmanlık eğitiminde şartları adil şekilde düzenleyen yeni kanun maddesi için yüce Meclisimize, ortak iradeleri için tüm vekillerimize şükran borçluyuz." ifadesini kullandı.


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