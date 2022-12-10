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    Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç sıkıntısına dair açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç tedariğindeki eksiklik ve sıkıntıların farkında olduklarını, çözümleri de hazırladıklarını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 23:29
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    Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç sıkıntısına dair açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

    Bakan Koca, Eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı iddialarına ilişkin, "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var." ifadelerini kullandı

    "Sorunun farkındayız, çözümümüz var"

    İlaç tedariğindeki iddia edilen eksiklere dair ise Bakan Koca şunları söyledi:

    "Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz."

    Sağlık Bakanı Koca dan ilaç sıkıntısına dair açıklama #1

     

     


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