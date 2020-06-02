Sağlık Bakanı: Salgın gerilemişken, bize yakışanı yapalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımları atılırken, vatandaşlardan bu adımlardan faydalanabilmeleri için maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle normalleşme sürecinde maske ve sosyal mesafenin önemine bir kez daha değinerek şunları söyledi:

"GÜLÜŞÜMÜZÜ KAPATSA DA MASKESİZ YAPAMAYIZ"

"Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim."