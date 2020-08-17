Sağlık Bakanı'ndan maske takmayanlara 'özlü sözle' yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri, kendi itirazları üzerinden uyardı.

Türkiye'nin mart ayından beri mücadele ettiği koronavirüs salgını, tam vakalar azaldı denirken Haziran normalleşmesiyle bireysel tedbirsizlikler yüzünden yeniden yükselişe geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"KARŞILIKLI KURAL VERKEN NE GEREK VAR"

Koca, paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.