SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI I Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak. Detaylar ise başvuru yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hayatımıza girdiğinden beri Twitter üzerinden açıklamalarda bulunuyor.

Koronavirüse dair her detayı paylaşan Fahrettin Koca, bu defa "Beyaz Reform" adı altında müjdeler paylaşmaya başladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla.

Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi.

Bunun akabinde sevinen ve kadro bekleyen sağlıkçılar, başvurulara ilşkin detayları araştırmaya başladı.

Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte yanıtı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı, alıma ilişkin bilgilerin Eylül ayında duyurulması bekleniyor.



Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı persone alımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.'' açıklamasında bulundu.



