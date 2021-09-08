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- Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi 2021 ne zaman? Kura takvimi netleşti
Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi 2021 ne zaman? Kura takvimi netleşti
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 12:22
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme yapılacağı duyurulmuştu.
Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmaya başladı.
Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, kura çekimi ne zaman olacak sorusunu araştırımaya başlarken, atama takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Kura çekimler ne zaman yapılacak? İşte kura takvimi 2021....
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?
Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda atama kurası için başvurular 8 -14 Eylül tarihleri arasında saat 18.00'e kadar e- devlet sisteminden yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.
Başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba açıklanacak.
Tüm işlemlerin ardından kura çekilişleri ise 30 Eylül günü https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden açıklanan yer ve saatte yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ 2021
08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması
22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması
29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
30 Eylül 2021 Perşembe: Kura tarihi
15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati