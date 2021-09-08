Euro
9.9861
0.95%
Dolar
8.4456
1.16%
Altın
488.92
1.51%
Borsa
1.445
-0.66%
Bitcoin
396.701
-7.23%
EXEN Coin
23.04
-8.09%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi 2021 ne zaman? Kura takvimi netleşti

    Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre; ilk defa ve yeniden atama için kura başvuru detayları belli oldu. Peki kura çekimleri ne zaman? İşte kura takvimi...
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi 2021 ne zaman? Kura takvimi netleşti

    Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme yapılacağı duyurulmuştu.

    Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmaya başladı.

    Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, kura çekimi ne zaman olacak sorusunu araştırımaya başlarken, atama takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

    Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Kura çekimler ne zaman yapılacak? İşte kura takvimi 2021....

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

    Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda atama kurası için başvurular 8 -14 Eylül tarihleri arasında saat 18.00'e kadar e- devlet sisteminden yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.

    Başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba açıklanacak.

    Tüm işlemlerin ardından kura çekilişleri ise 30 Eylül günü https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden açıklanan yer ve saatte yapılacak.

    Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi 2021 ne zaman? Kura takvimi netleşti #1

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ 2021

    08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

    22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

    22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

    29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

    30 Eylül 2021 Perşembe: Kura tarihi

    15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir