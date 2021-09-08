Haberler

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi 2021 ne zaman? Kura takvimi netleşti

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi 2021 ne zaman? Kura takvimi netleşti

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre; ilk defa ve yeniden atama için kura başvuru detayları belli oldu. Peki kura çekimleri ne zaman? İşte kura takvimi...