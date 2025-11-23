Sağlık Bakanlığı her gün 1,7 milyon hastaya randevu veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHRS ile günde ortalama 1,7 milyon kişiye randevu verildiğini belirterek, dünyada bu seviyede hizmet veren tek hastane planlama sistemi olduğunu söyledi.

Randevu sorunları iddiaları hakkında konuşan Memişoğlu, "Randevu sorunu var deniliyor. Bugün 'Randevu alamadım' diyen vatandaşımız varsa kendi aile hekimine gider, eğer gerçekten aile hekimi o hastanın herhangi bir hastanede randevu ihtiyacı varsa alabildiğini görecek. Şimdiye kadar 6 milyon vatandaşımıza aile hekimleri hastanelerden randevu alabildi" dedi.

"RANDEVU PROBLEMİNİ YÜZDE 90 AZALTTIK"

Yoğunluğun azaltmak için randevu talebi yüksek branşlarda poliklinik sayısının artırıldığını, mesai kaydırma uygulamalarının yaygınlaştırıldığını, vatandaşlara randevuların mesajla hatırlatıldığını ifade eden Memişoğlu, randevu problemini yüzde 90 azalttıklarını açıkladı.

Memişoğlu, OECD'nin raporuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaların yüzde 22'sinin bir-iki ay beklediği, yüzde 26'sının iki ay ile bir sene arasında beklediği görülüyor. Yüzde 4'ü de uzman hekimden randevu alabilmek için bir seneden fazla beklemek zorunda kalıyor."

AİLE HEKİMLERİNDE REÇETE YAZMAYA KISITLAMA İDDİALARINA CEVAP

Aile hekimlerinde reçete yazmanın kısıtlandığı iddialarına yönelik Memişoğlu, şunları söyledi:

Yazdıkları reçetenin üçte biri antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaçlardan oluşuyordu. Akılcı ilaç kullanımı doğrultusunda yapılan düzenlemelerle bu ilaçların kullanım oranı beşte bire kadar geriledi.



Aile hekimlerinin düzenli aralıklarla kronik hastalık ve kanser taramaları yapmalarını teşvik edecek düzenlemelerle obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, hiper-tansiyon gibi kronik hastalıklarının taramalarında büyük bir artış sağlandı. Son bir yılda toplam 105 milyon tarama ve izlem yapıldı.

"ACİL HASTALARIMIZA GEREKLİ TÜM HİZMETELER ANINDA VERİLMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, kamu hastanelerinde 438 MR ve 689 BT cihazıyla hizmet verildiğini ve 2025 yılının ilk altı ayında yaklaşık 16 milyon MR ve 17 milyon BT çekimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ayrıca Bakan Memişoğlu tetkikler için ortalama randevu süresinin USG'de 5 gün, MR'da 9 gün, BT'de ise 2 gün olduğunu belirterek, "Acil hastalarımıza gerekli tüm tetkikler ve görüntüleme hizmetleri anında verilmektedir." dedi.

Memişoğlu, akılcı görüntüleme programı olan RADİS'i 2026 yılında devreye alacaklarını açıkladı.

HEKİMLERİN YURT DIŞINA GİTTİĞİ İDDİALARINA CEVAP

Sağlık Bakanı Memişoğlu, hekimlerin yurt dışına gittiği iddialarına yönelik, şu sözleri kullandı: