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    Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 bin 317 sağlık personeli alımı ataması için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?
    • 12.11.2022 - 09:37
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    Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 85 bin açıktan atama için ilk etapta 31 bin 317 personelin atamasının yapılacağı açıklandı.

    Gözünü bu atamaya çeviren binlerce sağlık çalışanı ise "Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

    Atamalar hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce sağlıkçıya önemli bilgiler verdi.

    Toplamda kaç kişi alınacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının tamamı ise gündem oldu.

    Bu kapsamda da, "Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?" sorusu araştırılmaya başlandı.

    Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? İşte yanıtı...

    Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

    Atama kurası ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmasa da kuraların gerçekleştirileceği tarihe ilişkin bilgilerin kılavuzda paylaşılması bekleniyor. Kılavuz ise önümüzdeki hafta ÖSYM’de olacak.

    Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? #1

    Bakan Koca'nın açıklaması

    31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik.

    İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz.

    Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

    Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız” ifadelerini kullandı.


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