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- Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı sonuç sorgula
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı sonuç sorgula
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 16:01
- Güncelleme : 27.12.2021 - 16:05
Sağlık Bakanlığı tarafından 16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 sözleşmeli pozisyonlarına personel yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Tercihlerin ardından sonuçların açıklanmasını dört gözle bekleyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulama yapabilecek.
Bu kapsamda adaylar, "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
ÖSYM bu sorunun cevabını daha fazla bekletmeden verirken, sonuçları ise resmi siteden duyurdu.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI
Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli alımına ilişkin sonuçları az önce erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.