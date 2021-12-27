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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı sonuç sorgula

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı sonuç sorgula

Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sağlık personeli alımına ilişkin sonuçları açıklayıp açıklamadığı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı?