Sağlık Bakanlığı yeniden atama başvurusu nasıl yapılır? Yeniden atama şartları 2021

Sağlık Bakanlığı tarafından 65-72 yaş arası doktorlara yönelik yapılan yeniden atama için başvurular başlıyor. Peki yeniden atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar..

Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme işlemleri için başvuru ilanı yayınladı.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler.

Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Peki Sağlık Bakanlığı yeniden atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yeniden atama detayları..

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 27 Nisan Salı günü başlayacak başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Adaylar, PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecekler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 5-18 Mayıs tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecekler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacaklar.

Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 17 Mayıs Pazartesi günü ilan edilecek. 24 Mayıs Pazartesi günü noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura sonucu 24 Mayıs Pazartesi günü "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

YENİDEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI 2021

Belirtilen genel şartlara uymayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi. İşte o şartlar

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)

3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvuru yapabilecek.