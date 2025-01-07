Sağlık Bakanlığı’ndan ‘mide balonu' açıklaması

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin uygulanmasını tedbir amaçlı durdurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, medyada "Mide balonu artık yasak" başlıklı haberler yer aldığı belirtilerek haberlerin kaynağının, TİTCK resmi internet sitesindeki duyuru olduğu belirtildi.

"BİR FİRMANIN MİDE BALONU SİSTEMİ TEDBİR AMAÇLI DURDURULDU"

Açıklamada, şöyle denildi:

TİTCK 02 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır.