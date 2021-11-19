Sağlık deposu domateslerin 9 faydası

En sağlıklı sebzelerden biri olan domateslerin, kalp sağlığını iyileştirmekten kanseri önlemeye kadar birçok farklı faydası bulunuyor. İşte bu parlak sebzenin tüm faydaları ve püf noktaları.

Domatesler besin bileşimi açısından çok zengindir. Bol miktarda A, C, K vitaminleri, folik asit ve ayrıca potasyum, magnezyum, kalsiyum, flor ve iyot içerirler.

Domatesler, sebzelere kırmızı rengini veren bir antioksidan olan likopen içeriğinde de gerçek şampiyonlardır. Çok fazla klorojenik asit ve çok değerli diyet lifi içerirler.

Faydaları domatesin çeşidine göre biraz değişebilir. Çeri domateslerin daha fazla beta karoten içerdiği bilinmektedir.

DOMATESİN FAYDALARI

Domates, beslenmemizdeki en sağlıklı sebzelerden biridir. Taze olarak kalbe ve kan damarlarına iyi gelirler ve pişirildiğinde kanseri önlemeye yardımcı olurlar. Gelin bu parlak sebzenin faydalarına ve tehlikelerine ve doğru şekilde nasıl pişirilip yenilebileceğine birlikte göz atalım.

İşte domatesin faydaları:

Kalp Sağlığını Geliştirir

Çoğu sebze gibi domates de kalp ve kan damarları için çok iyidir. İçerdiği likopen ve beta karotenin koroner kalp hastalığı riskini yüzde 55 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar ayrıca domateslerin doğrudan kolesterol düşürücü özelliklere sahip olduğunu, yani kandaki kötü kolesterol seviyesini azaltabileceğini belirtiyorlar. Çalışmalar, domateslerin kan pıhtılarını önlemede de etkili olduğunu gösteriyor.

Tansiyon Seviyelerini Dengeler

Domates önemli miktarda potasyum içerir ve bu, kan basıncının düzenlenmesi için gerekli bir elementtir. Uzmanlar, daha yüksek potasyum ve daha düşük sodyum seviyelerinin, herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 20 oranında azaltabileceğini belirtiyor. Ayrıca domateslerde bulunan klorojenik asidin tansiyonu etkili bir şekilde düzenleyebildiği bulunmuştur.

Belirli Kanserleri Önleyebilir

Domatesler, zaten birçok hastalığın iyi bir şekilde önlenmesi olan yüksek besin değerine sahiptir. Ancak giderek daha fazla bilim insanı, domateslerin insanları çeşitli tümörlerin oluşumundan etkili bir şekilde koruyabildiğini de belirtiyor. Domatesler yüksek düzeyde beta karoten içerikleri ile prostat kanserini önleyebilirler. Likopen açısından zengin besinler de prostat kanserini de önler. Domateslerde bulunan birçok maddenin meme kanserini önlediği de gösterilmiştir.

Domatesin mide ve akciğer kanseri riskini azaltmadaki faydalı etkisi de çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir.

Şeker Hastalığını Önleyebilir

Domatesler çok miktarda değerli lif içerir. Bu nedenle şeker hastaları için çok faydalıdırlar. Bilimsel çalışmalar, yeterli miktarda lif tüketmenin tip II diyabetli kişilerde kan şekerini ve tip I diyabetli kişilerde toplam glikozu düşürebileceğini göstermektedir.

Göz Sağlığını Korur

Domatesler likopen, lutein ve beta karoten gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengindir. Gözlerin güneş ışınlarına karşı direncini arttırır ve erken katarakt gelişimini engeller. Uzmanlar, luteinin yaşa bağlı dejeneratif değişiklikleri önemli ölçüde azalttığını bulmuşlardır.

Kemik Dokusunu Güçlendirir

Domates, normal kemik metabolizması için gerekli olan büyük miktarda K vitamini içerir. Bu element kalsiyumun kemiklerdeki dağılımından sorumludur. Bu nedenle domatesin kemik dokusu üzerinde tonik etkisi vardır.

Cilt Sağlığını İyileştirir

Domatesler, cildi zararlı radyasyondan koruyan ve güneş yanığını önleyen likopen ve diğer bitki bileşikleri bakımından zengindir. Düzenli domates tüketimi ciltteki metabolizmayı normalleştirmeye, elastikiyetini ve sıkılığını artırmaya yardımcı olur.

Zayıflamaya Yardımcı Olabilir

Herhangi bir sebze gibi domatesler de vücudu çeşitli mikro besinlerle doyurabilir. Ayrıca, yağ dokularında mikro dolaşımı iyileştiren belirgin bir iltihap önleyici etkiye sahip birçok antioksidan içerirler. Ayrıca, tüketilen toplam kalori sayısının azalmasını etkileyen iştahı da bastırabilirler.

Hamilelik Sağlığı İçin Önemlidir

Fetüsün düzgün oluşumu için folik asit çok önemlidir. Domateslerde de iyi miktarda folik asit bulunur. Çoğu hamile kadının ek olarak folik asit almaları tavsiye edilir, ancak yeterli ve dengeli beslenme ile takviye kullanımına gerek kalmayabilir.

Domatesler ayrıca ateroskleroz, kabızlık, vitamin eksikliği, karaciğer hastalıkları için de faydalıdır. Domatesler kozmetikte de yaygın olarak kullanılmaktadır.

BAZILARI İÇİN ZARARLI OLABİLİR

Bu sebzelerin faydaları açıktır, ancak domateslerin diyette ciddi şekilde sınırlandırılması gereken birçok sağlık sorunu vardır. Bunlara gıda alerjileri, safra taşı hastalığı, çeşitli böbrek hastalıkları, mide ülserleri ve sindirim sisteminde iltihaplanma, gut, pankreatit dahildir.

Ayrıca tuzlu ve salamura domateslerin tansiyonda bir sıçramaya neden olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca uzmanlar, artritli kişiler için hastalığın alevlendiği dönemlerde domates tüketimini önermemektedir. Mide ve bağırsaklardaki çeşitli iltihapların alevlenmesi sırasında artan asitlik durumunda da domates tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Beslenme uzmanları, domatesleri belirli yiyeceklerle birleştirmeyi önermezler. Bunlara ekmek, pirinç, yumurta, balık dahildir. Bu durumda metabolik süreçlerin bozulduğuna ve yağların sentezinin yavaşladığına inanılmaktadır. Ve ekmekle domates yemek de artan gaz üretimini tetikleyebilir.

Uzmanlar, domates suyunun ayrı bir yemek olduğuna dikkat çekiyor. Sindirimi engelleyebileceği için ana öğünlerini yanlarında almamalıdırlar.

DOMATES DOĞRU ŞEKİLDE NASIL YENİR?

Domatesler hem taze hem de haşlanmış, pişirilmiş veya fırınlanmış olarak sağlıklıdır. Ancak diyetinizde kızarmış domatesleri sınırlamak daha iyidir.

Birçok kişi domatesin kabuğunu soyar, ancak kabuklar çok fazla besin içerir. Mide hastalığınız yoksa ve üreticiye güveniyorsanız kabukları yiyebilirsiniz.

Yeşil domatesler solanin bakımından yüksek olduğu için dikkatli tüketilmelidir. Bu nedenle, çoğunlukla konserve olarak tüketilirler.

Diyetinizdeki tuz miktarını sınırlamak için salamura domates tüketmemeye dikkat edin. Herhangi bir sebze gibi çürüyen ve kabuklarında lezyonlar olan domatesler yenilmemelidir.