Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gidildiği duyuruldu.

"HERKES İÇİN DAHA ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ila yüzde 55 oranında artış sağladık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artış gerçekleştirdik. Bu düzenlemelerle, bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme sağladık. Herkes için daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz."

"SUT SAYESİNDE ÖNEMLİ BİR İYİLEŞTİRMEYİ TAMAMLAMIŞ OLDUK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: