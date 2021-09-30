Sağlık Koordinatörü Melik Yağmur Kimdir?

Sağlık alanında 19 yıl çalışmış olan Melik Yağmur, Türkiye sağlık sektörünün öncü isimleriyle bir araya gelmiştir.

Kaliteli hizmet anlayışıyla, sağlığın dokunduğu her alanda yöneticilikte ilerlemeye devam etmektedir.

Melik Yağmur İstanbul Sağlık Yöneticisi

Sağlık alanı, hasta ilişkileri ve medikal ürünler alanında başarı, araştırma ve disiplin gerektiren bölümleri bir araya getirmektedir. Melik Yağmur, bu alanda 2002 yılında hizmet vermekte olan çalışkan ve azimli kişilik olarak, başarılı çalışmalarını sağlık turizmi, sağlık medikal ürünleri ve sağlık kurumu yöneticiliğinde geliştirmiştir.

19 yıllık tecrübe ve deneyimle, global sağlık araştırmalarına dikkat ederek, insanlara sağlıklı, kaliteli ve profesyonel hizmet verebilecek steril ekipmanlar, son teknoloji sağlık medikal ürünleri ve sağlık turizmine katkı sağlayan ilerici projelerle sektörel gelişmelere imza atmıştır. Now Hair Time markasıyla son dönemin saç ekim ve saç klinik hizmetlerine kariyerinde yer vermiştir.

Now Hair Time Başarı Öyküsü

Saç ekimi kriterleri, yeni teknolojiler ve tekniklerle Melik Yağmur, Amerika, Almanya ve Fransa asılı olan çalışma ekipmanlarını sektöre giriş yapmadan önce inceleyerek, hastalar için en uygun seçenekleri değerlendirerek, sağlık sektöründe yeni girişimlere yer vermiştir.

Saç ekim merkezine olan katkılarıyla, tam donanımlı klinik özellikler, Avrupa standartlarına uygunluk, sertifikalı ürün kullanımı ve profesyonel hizmet anlayışını benimsemiştir. Yöneticiliğin verdiği sorumluluklarla, kaliteli hizmet anlayışını sağlık alanının her noktasına taşımaya özen göstermiş, temiz, teknolojik ve ilerici ürünlerle personelinin karşısına çıkmıştır.

Melik Yağmur Sağlık Ve Medikal Hizmetleri

Melik Yağmur’un çalışma, disiplin ve ilerici bakış açısıyla, sağlık sektöründeki donanımları sağlamak için gelişen global sağlık turizmini de takip etmesi, medikal alanda da geri planda kalmamayı sağlamıştır. Profesyonel çalışmak, sağlık sektöründe 19 yıllık deneyim ve İstanbul’un birçok hastane, klinik ve polikliniğinde hizmet vermiş olmak, başarıların art arda gelişmesine neden olmuştur.

Profesyonel ve ilerici sağlık medikal hizmet anlayışıyla tanışmak için yeni dönem ürünler hakkında bilgi alabileceğiniz https://melikyagmur.com.tr/ adresini ziyaret ederek, klinik sorumlusu ve yöneticilik kariyeriyle yıllarını sağlık sektörüne adamış olan Melik Yağmur ile iletişime geçebilir, detayları öğrenebilirsiniz.