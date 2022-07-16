Sağlık ocakları açık mı, ne zaman açılacak?

Sağlık ocakları açık mı, ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sağlık ocakları açık mı, ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı nedeniylen birçok kurum ve kuruluş tatile girerken, memurlar ise 9 günlük tatile çıktı.

Tatile giren kuruluşlar arasında yer alan sağlık ocaklarının açılma tarihi gündeme getirildi.

Hastaneye gitmek istemeyen ve evlerine daha yakın olan sağlık ocaklarını tercih edenler, açılış vaktini araştırıyor.

Bu kapsamda vatandaşlar, "Sağlık ocakları açık mı, ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Sağlık ocakları açık mı, ne zaman açılacak? İşte yanıtı..

Sağlık ocakları açık mı, ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı tatili, 13-14 ve 15 Temmuz günleri idari izin kapsamına alınarak 9 güne çıkarılmıştı.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda sağlık ocakları 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.