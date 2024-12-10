Sağlık sektöründe 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek
DHA

Sağlık sektöründe 26 bin 673 sözleşmeli personelin istihdam edilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verildi.

İSTİHDAM EDİLECEK SAĞLIK BİRİMİ PERSONEL SAYILARI

Yayımlanan karara istihdam edilecek sözleşmeli sağlık birimi personel birimleri şu şekilde;

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
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