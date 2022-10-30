Sağlıklı beslendiğinizi gösteren 7 işaret

Vücudumuz her zaman dengeli ve sağlıklı beslenip beslenmediğinizi ve herhangi bir besin eksikliğinizin olup olmadığını gösteren sinyaller gönderir. Peki, sağlıklı beslenme nasıl anlaşılır?

Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite sağlığı korumanın anahtarıdır. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vücudunuza aldığınız besinler her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu anlamda, vitamin ve mineral yönünden zengin, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan besinlere özellikle dikkat etmek gerekiyor.

Beslenme uzmanları, birçok meyve, sebze ve kepekli tahıllar bakımından zengin bir diyetin sağlık için en iyi seçim olduğu konusunda hemfikir. Ayrıca kaliteli proteinler, lifler ve sağlıklı yağlar içeren besinlerin yeterli miktarda tüketilmesi gerekiyor.

Sağlıklı beslenmediğinizde vücudunuz bazı sinyaller gönderir. Tırnaklardaki lekeler, cilt ve saçın kötü durumu ve sık boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı, zayıf bağışıklığın belirtilerinden sadece birkaçıdır.

Öte yandan, sağlıklı beslendiğinizi ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerine sahip olduğunu gösteren işaretler de vardır.

İşte vücudunuzun size yemek yeme şeklinizden memnun olduğunu gösterdiği sinyaller.

Gür ve parlak saçlar

Parlak saçlar, sağlık ve canlılığın bir işaretidir. Saçlarınız gür ve sağlıklıysa, iyi ve kaliteli besleniyor olma ihtimaliniz çok yüksektir. Öte yandan, araştırmalar saçların incelmesinin veya erken ağarmasının vitamin eksikliğinin bir işareti olabileceğini göstermiştir.

Yeterli enerji

Vücut, yiyecekleri enerjiye dönüştürür. Zaman zaman yorgun veya bitkin hissetmek yaygın olsa da yapılan araştırmalar, normal günlük aktiviteleriniz için yeterli enerjiniz varsa, muhtemelen ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri yiyeceklerden yeterince aldığınızı gösteriyor. Yorgunluk sizin için büyük bir sorunsa, mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.

Sağlıklı görünen tırnaklar

Tırnakların sağlığın aynası olduğu söylenir ve bu söylem oldukça doğrudur. Vücuttaki belirli vitamin veya minerallerin eksikliği genellikle ilk olarak tırnaklarda lekeler veya düzensizlikler olarak görülür. Ancak pürüzsüz ve güçlü tırnaklarınız varsa, bu iyi beslenmenin bir işaretidir. Çıkıntılı, kaşık şeklinde girintili veya kırılgan tırnaklar demir veya B vitamini eksikliğinin belirtileridir.

Açıklanamayan morlukların olmaması

Vücudun kan pıhtılaşması ve yara iyileşmesi için önemli olan C vitamini ve K vitaminine ihtiyacı vardır. Bu vitaminlerin eksikliği durumunda vücudunuzda açıklanamayan morluklar ortaya çıkabilir. Ancak vücudunuzda bu tür lekeler yoksa muhtemelen yeterince vitamin alıyorsunuz demektir.

Küçük yaraların çabuk iyileşmesi

Bazı vitamin ve mineraller yaraların, çiziklerin ve kesiklerin iyileşmesinde anahtar rol oynar. Bir bandajla, sağlıklı bir insandaki küçük kesikler yaklaşık bir hafta içinde iyileşmelidir. Yaralarınızın hızla iyileştiğini fark ettiyseniz, vücudunuz muhtemelen sağlıklıdır.

Virüsten çabucak iyileşmek

İyi bir diyet, virüslerin vücudunuza girmesini engelleyemez, ancak besinler yoluyla yeterli vitamin ve mineral alımı, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Sağlıklı ve dengeli beslenen insanlar soğuk algınlığına daha az eğilimli olurlar ve hastalandıklarında bile vücutları virüsle savaşabileceği için çabuk iyileştirler. Sağlıklı insanlarda tipik bir soğuk algınlığı yaklaşık bir hafta içinde geçer. Soğuk algınlığından haftalarca kurtulamıyorsanız, bu zayıflamış bir bağışıklık sisteminin işaretidir.

İyi hissetmek

Enerji seviyenizde ciddi dalgalanmalar olmadan genel olarak iyi hissediyorsanız bu, diyetinizin sağlıklı ve dengeli olduğuna ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri aldığına dair iyi bir işarettir. Yeterince iyi beslenmediğinizi düşünüyorsanız, her zaman bir beslenme uzmanından tavsiye isteyebilirsiniz. Farklı yaş gruplarının farklı besin ihtiyaçları olacağını unutmayın. Bu nedenle, örneğin, gençlerin kalsiyumla zenginleştirilmiş yeterli gıdaları tüketmeleri önemlidir veya 60 yaşın üzerindeki kişilerin protein ve B12 vitamini açısından zengin gıdalara odaklanması oldukça büyük önem taşır.