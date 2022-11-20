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    Sağlıklı bir cinsel hayat için erkeklerin uzak durması gereken yiyecekler! Uzmanlar açıkladı!

    ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre sağlıklı bir cinsel hayat için erkeklerin uzak durması gereken yiyecekler sıralandı. İşte o yiyecekler..
    • 20.11.2022 - 17:16
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    Sağlıklı bir cinsel hayat için erkeklerin uzak durması gereken yiyecekler! Uzmanlar açıkladı!

    ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre sağlıklı bir cinsel hayat için erkeklerin uzak durması gereken yiyecekler ve penis küçülmesine sebep olan etkenler sıralandı.

    Bu araştırmada, uzmanlar özellikle cinsel sağlık için tüketilmesi gereken yiyecekleride açıkladı.

    ABD Üroloji Derneği tarafından yayınlanan Journal of Urology isimli dergide ele alınan bu konu birçok kişi tarafından merak ediliyordu.

    Yapılan araştırmaya göre penis boyunun kısalmasındaki en büyük etkenlerin yaşam tarzı ve yiyecek seçimleri olduğu ortaya çıktı.

    Sağlıklı bir cinsel hayat için erkeklerin uzak durması gereken yiyecekler! Uzmanlar açıkladı! #1

    Penis kısalmasına sebep olan etkenler

    Journal of Urology isimli dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına penis küçülmesine sebep olan etkenler çöyle belirlenmiş;

    - Yaşlanma belirtileri

    - Sigara kullanmak

    - Kilo almak

    - Prostat ameliyatı

    - İlaç kullanımı

    - Peyronie hastalığı

    Yapılan araştırma sonuçlarına göre sağlıklı bir cinsel hayat için erkeklerin uzak durması gereken yiyecekler belirlendi. İşte o yiyecekler;

    - Soda

    - Pastırma

    - Soya

    - Şeker

    - Alkol


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