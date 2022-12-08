Sahtekarlık Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? En bariz belirtileri!

Sahtekarlık Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? En bariz belirtileri!

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish sahtekarlık sendromu yaşadığını açıkladı. Peki sahtekarlık sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Imposter (sahtekarlık) sendromu neden olur? İşte belirtileri...

Imposter Sendromu, bir diğer adı ile “Sahtekarlık Sendromu” dünyaca ünlü genç yıldız Billie Eilish ile gündeme geldi.

Eilish, göz önünde olmanın "yıpratıcı bir deneyim" olduğunu ve bunun da sık sık "sahtekarlık sendromu" yaşamasına neden olduğunu duyurdu.

Sahtekarlık sendromu, kişinin sahip olduğu herhangi bir şeyi veya duyguyu haketmediğine inanmasıdır. Büyük başarılar kazanan insanların %25-30’u Imposter sendromu yaşadığı görülüyor.

Peki Billie Eilish'in yaşadığı sahtekarlık sendromu nedir? Imposter sendromu belirtileri nelerdir? Sahtekarlık sendromu nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Sahtekarlık sendromu nedir

Imposter sendromu, halk arasında sahtekar sendromu ismi ile bilinen bir psikolojik problemdir.

İnsanın kendisini pek çok konuda yetersiz görmesi ile ortaya çıkan bu problem, genellikle insanın elde etmiş olduğu başarısını hak etmediğini, bulunduğu mevkiye de alnın teri ile değil, şans eseri geldiğini düşünmesine neden olmaktadır.

Sahtekarlık sendromu belirtileri

Kendilerinden, değerlerinden, yararlılıklarından, becerilerinden ve yeteneklerinden şüphe duyarlar.

Başarıyı dış etkenlere bağlarlar.

Beklentileri çok yüksektir.

Kendilerini sürekli sabote ederler.

Eleştirel, olumsuz ve kaderci iç diyalogları vardır.

Derin utanç, güvensizlik, huzursuzluk ve endişe vb. duygular yaşarlar.

Kritik cümleler

Eğer sıralayacağımız cümleleri siz de söylüyorsanız Imposter sendromu yaşıyor olabilirsiniz;

Güzel bir eviniz, iyi bir işiniz veya harika bir partneriniz olsa bile hala onları hak etmediğinizi düşünüyorsunuz.

Olduğunuz kişiyi ve bulunduğunuz konumu hak etmediğinizi hissediyorsunuz. Girdiğiniz ortamlara ait olmadığınız veya istenmediğiniz fikrine kapılıyorsunuz.

Benim denememe gerek yok, her türlü başarısız olacağım.

Aklımdan çıkmayan olumsuz düşünceler bana gerçekleri söylüyor.

Kendinizi bir birey olarak yetersiz görmenizin yanı sıra başkalarıyla da kendinizi sürekli kıyaslıyorsunuz.

En küçük başarınızı bile takdir etmiyor ve kutlamak için bir sebep görmüyorsunuz.