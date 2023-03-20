Sahurda bunları sakın tüketmeyin! Bakın hangi sağlık problemine neden oluyor Ramazan ayına günler kala sahurda yenebilecek ve yenmemesi gereken gıdalar araştırılıyor. Ramazan ayında sağlık için iftar ile sahurun düzgün ve sağlıklı şekilde yapılması gerekiyor. Ancak bazı besinler var ki, bunları sahurda tüketmek vücutta bazı sağlık problemlerine sebep olabiliyor. İşte sahurda tüketilmemesi gereken o besinler...

Ramazan ayı yaklaşırken uzmanlar iftar ile sahurun düzgün ve sağlıklı yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Mideye bir anda yüklenmenin iyi olmadığını söyleyen uzman isimler, vücutta çok yoğun bir kabızlık sorunu olabileceğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra sahur yaparken yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini de söyleniyor.

Su tüketimine mutlaka dikkat edilmeli

Günde en az 1.5 litre su içilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, tok tutacak ve susatmayacak olan besinleri de önerdi.

Uzun saatler aç kalmanın aslında vücudumuza iyi geldiğini ve bir nevi detoks etkisi oluşturabildiğini söyleyen uzman isimler özellikle Tip-2 diyabeti olan, insülin direnci, karaciğeri yağlı olan, bazı sindirim sorunları olanlar için bu uzun açlık dönemlerinde vücut kendini yenilediğini anlattı.

Çok tuzlu besinlerden kaçının

İftar ile sahurun düzgün ve sağlıklı yapılması gerektiğini ifade eden uzmanlar özellikle çok tuzlu besinlerden kaçınılması gerektiğini ve kavurmalar, çiğ köfte, salamura ürünler, pastırma, salam, sucuk, zeytin gibi yiyeceklerden de genellikle kaçınılması gerektiğini aktardı.

Zeytin yerine başka gıdaları tercih edebilirsiniz

Peynirler daha az tuzlu tercih edilmeli ve yoğurt, süt de tüketilen gıdalar arasında tercih edilebilir. Zeytin yerine ise çiğ kuruyemiş, kavrulmamış badem, ceviz gibi gıdalar daha çok tercih edilebilir. Bunun dışında sebze ve meyve de mutlaka sahurda yer verilmesi gerekenler arasında yer alıyor.