Sahurda dikkat edilecekler

Haber Merkezi

Ramazan ayı yarın (1 Mart'ta) başlayacak.

İlk sahura ise bu gece kalkılacak.

Uzmanlar Ramazan'da en çok sahura önem verilmesini öneriyor.

Oruç tutarken rahatsız olmamak için, ailelerimizle birlikte kalkarak hep birlikte yenecek sahur yemeklerinde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladık.

İşte sahurda dikkat edilmesi gerekenler:

DENGELİ VE BESLEYİCİ YİYECEKLER TÜKETİN

Kompleks karbonhidratlar:

Yulaf, tam buğday ekmeği, bulgur gibi besinler uzun süre tok tutar.

Protein kaynakları:

Yumurta, yoğurt, peynir, süt, fındık ve badem gibi besinler tokluk süresini uzatır.

Sağlıklı yağlar:

Avokado, zeytin, ceviz gibi yağlar enerjinizi dengeli şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Lifli gıdalar:

Sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller sindirimi destekler ve kabızlığı önler.

AŞIRI TUZLU VE ŞEKERLİ YİYECEKLERDEN KAÇININ

Tuzlu gıdalar (salam, sucuk, turşu, cips) gün içinde daha fazla susamanıza neden olur.

Aşırı şekerli yiyecekler (tatlılar, reçel, çikolata) kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak gün içinde halsizlik oluşturur.

YETERİNCE SU İÇİN

Sahurda en az 2-3 bardak su içmeye özen gösterin.

Çay ve kahve aşırı tüketildiğinde su kaybına neden olabilir, bu yüzden ölçülü olun.

KIZARTMA VE AĞIR YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Kızartmalar ve aşırı yağlı yiyecekler sindirimi zorlaştırır ve gün boyunca mide rahatsızlığına sebep olabilir.

AŞIRI YEMEKTEN KAÇININ

Sahurda fazla yemek mideyi yorabilir ve gün içinde halsizlik yapabilir. Orta miktarda, dengeli bir kahvaltı veya hafif bir yemek en iyisidir.

YAVAŞ VE İYİCE ÇİĞNEYEREK YİYİN

Yiyecekleri iyice çiğnemek sindirimi kolaylaştırır ve mide rahatsızlıklarını önler.

Bu önerilere dikkat ederek sahurda daha sağlıklı ve rahat bir gün geçirebilirsiniz.