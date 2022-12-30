Sakın ağzınıza sürmeyin! Zararlarını duyan şaşıp kalıyor... Evinizde varsa hemen çöpe atın!

Alternatif ve pratik diye tercih ettiğimiz kahvaltılar, sağlığımızı riske atıyor. Uzmanlar kahvaltılarda tükettiğimiz bu besinler için uyarıyor. Resmen tehlike saçıyor!

Çalışan kişiler için yemeklerin pratik ve hızlı olması çok önemli. İşten arta kalan vakitlerde yemek yapmak yorucu olabiliyor.

Aynı şekilde sabah kahvaltıları zulüm haline geliyor. Çoğu kişi kahvaltı hazırlamak yerine biraz daha uyumayı tercih ediyor.

Sabah kahvaltılarıyla uğraşmak yerine kolay ve pratik besinleri tercih ediyoruz. Aslında bu besinleri ağzımıza bile sürmememiz gerekiyor.

Mısır gevrekleri sabah kahvaltılarında sütle hazırlanarak en pratik yiyecek olarak karşımıza çıkıyor.

Çoğu kişi her sabah farklı lezzetlerde mısır gevreklerini deniyor. Ancak bunu her gün yapmak ne kadar doğru?

Uzmanlar bu konuda uyarı yaptı. Mısır gevreklerinin öyle bir zararı var ki, öğrenince hemen çöpe atacaksınız...

Mısır gevreklerinin zararları

Yüzlerce farklı çeşidi olan mısır gevreklerinin yağ oranı düşüktür. Bu yüzden kilo korumak için çoğu kişi sabah öğünlerinde mısır gevreklerinden destek alır.

Ancak bilinenin tam aksine kalorisi yüksek bir gıdadır. İçerisinde şekerler ve ilave tuzlar bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde bulunan fruktoz, metabolik düzensizliği tetikliyor.

Kalp sağlığını riske atıyor

Beslenme uzmanı Kavita Devgan’ın söylediklerine göre mısır gevrekleri aslında tok tutmuyor. Çünkü mısır gevreklerinin besin değerleri düşük ve az miktarda lif oranı içeriyor. Yani mısır gevreği yedikten sonra tekrar acıkacak ve yemek yiyeceksiniz.

Devgan, mısır gevreklerinin başta kalp sağlığı olmak üzere insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. İngiliz Kalp Vakfı, tam tahıllı bir tahıl olarak mısır gevreğinin tek başına yenildiğinde kahvaltı için iyi bir seçim olmadığını öne sürüyor.