Salgın döneminde kalp krizi oranları arttı

Salgın döneminde kalp hastalarının rutin kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ergün Seyfeli, bu süreçte kalp krizi oranlarının arttığına dikkat çekti.

8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kalp ve damar hastalığının Türkiye'de de ölümlerin birinci nedeni olduğunu bildirdi.

Dünyada her yıl 18 milyon insanın kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybetttiğini belirten Seyfeli, ülkemizde Avrupa ülkeleri arasında kalp sağlığı bakımından olumsuz bir tablo olduğunu ve Türkiye'de her yıl 150 ila 200 bin kişinin, kalp damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

KALP KRİZİ ORANLARI ARTTI

Salgın döneminde kalp hastalarının, koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye başvurmadıklarını dile getiren Seyfeli, hastaların mutlaka kalp kontrollerini yaptırmalarını ve ilaçlarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Özellikle kalp rahatsızlığına bağlı risklerin 40 yaşından sonra arttığını ifade eden Seyfeli, tansiyon, obezite, şeker hastalığı olan ve sigara içen kişilerin kalp hastalığı riskli kişiler grubuna girdiğini aktardı.

Pandemi döneminde hareketsizliğin ve stresin de artması ile kalp krizi geçirme oranının arttığına dikkat çeken Seyfeli, "Hastaların dengeli ve düzenli beslenmesi, bol sıvı tüketmesi, vitaminlerden zengin gıdalar alması çok önemlidir" diye konuştu.

Kişilerin sağlam kalpleri olduğu zaman salgından en az şekilde etkileneceklerini ifade eden Prof. Dr. Seyfeli, yoğun bakıma yatanların kalp sağlıklarında bir sorun yoksa süreci daha sıkıntısız atlatabileceğini söyledi.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, soğuk terleme gibi kalp krizi bulguları olan hastaların hastaneye başvurmaları gerektiğini belirten Seyfeli, "Erken müdahale hayat kurtarır ve mutlaka kalp hastalarımız 6 ayda bir kontrollerini yaptırmayı ihmal etmelidir." ifadelerini kullandı.