Şampuana bir küp şeker atın, diğerlerini çöpe atın...

Uzun kısa fark etmeden saç bakımı herkes için özel ve önemlidir. Saç temizliğinin temel ürünü şampuanınıza ekleyeceğiniz bir tutam şeker, her şeyi değiştirebilir...

Saç, dış görünüşü etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Uzun yada kısa, kadın yada erkek fark etmeksizin herkes saçlarına bakım yapmaya özen gösterir.

Saçların parlak, kepeksiz, temiz ve dolgun görünmesi için bakım ürünleri özellikle kadınlar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Saç derisi yağlı veya kuru, saç yapısı ince veya kalın telli olanlar buna göre en uygun bakımı tercih ediyor.

Son zamanların trendi ise şampuana şeker eklemek..

Şekerli şampuanın faydalarını duyan, hemen deniyor. İşte şampuana şeker ekleyip saçınızı yıkarsanız bakın neler oluyor...

Şekerli şampuanın faydaları

Şampuana şeker ekleyerek saçlarınızı daha temiz ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Şampuanınıza yaklaşık olarak bir kaşık şeker ekleyin.

Daha sonrasında saç derisine şekerli şampuanı, nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayın.

Şeker şampuan ile birlikte aynı zamanda saçınıza da peeling yapacaktır ve bu şekilde yağlanmayı önleyecektir.

Aynı zamanda şeker saçlarınızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha nemli görünmesine katkı sağlar.