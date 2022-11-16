Samsun'da hastanın omurga eğriliği 5,5 saatlik ameliyatla düzeltildi

Omurga eğriliği bulunan 17 yaşındaki Enes, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu 5 buçuk saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Samsun'da, serebral palsi nedeniyle gelişme geriliği olan ve skolyozu (omurga eğriliği) artan 17 yaşındaki Enes Serçe, nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

Ailenin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmasının ardından ameliyat süreci başladı.

Enes Serçe'nin omurgasındaki eğrilik, hastanede 5,5 saat süren ameliyatla giderildi.

AA’nın haberine göre; Serçe'nin tedavisini yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Bozduman, eğriliğin hayati organlarını etkilemeye başlaması yüzünden ameliyat kararı alındığını söyledi.

Kaburgaları kırılmaya başlamıştı

Hastanın, omurga eğriliğinde artma, solunum kapasitesinde azalma, iç organ baskılarının artması ve kaburgalarının kırılmaya başlaması nedeniyle ameliyat edildiğini anlatan Bozduman, "Hastamızı yaklaşık 5,5 saatlik ameliyatla başarıyla tedavi ettik. Yedi gündür hastamızı takip ediyorduk, artık taburcu edilebilir duruma geldi." dedi.

“Yeme içme ve bakım zorluğu gibi durumlara yol açabilir”

Bozduman, kas ve sinir sistemi hastalıklarına bağlı omurga eğriliğinin en sık serebral palsi hastalarında görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğuştan ya da çocukluk çağından itibaren 'kas tonusu' kaybı ya da tam tersi 'kas spazmı'na bağlı olarak eğrilikte artış görülür. Hastaların giderek artan eğrilikleri akciğer kapasitesinde azalma, iç organ basıları gibi hayatı tehdit edici durumlar ile yeme içme ve bakım zorluğu gibi durumlara yol açabilir."

Bu tür ameliyatların deneyimli ekip tarafından yüksek donanımlı merkezde yapılması gerektiğine işaret eden Bozduman, "Hem takibi hem de tedavisi oldukça zor olan bu ameliyat Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.