Sanatçılar için aşı sırası: Müzisyen, oyuncu, tiyatrocu, şarkıcılar için aşı randevusu nasıl alınır?

Sanatçılar için aşı sırası: Müzisyen, oyuncu, tiyatrocu, şarkıcılar için aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz." diyerek sanatçıların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Peki aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı uygulamaları hızla devam ediyor. Yaz ayı boyunca 1 milyondan fazla vatandaşın aşılanması için kollar sıvandı.

Risk ve yaş grubunda göre devam eden aşılamada, sanatçılara da sıra geldi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

Müzisyenler, şarkıcılar, oyuncular, tiyatro sanatçıları ve prodüksiyon ekipleri aşı randevusuna dair detayları araştırıyor. Peki aşı randevusu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma yolları...

SANATÇILAR İÇİN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.