Şanghay'da, 'sıfır koronavirüs' hedefine ulaşıldı

Omicron varyantı etkisinin devam ettiği ülkede, Şanghay’da karantina altındaki bölgeler dışında, ‘sıfır yayılma’ hedefine ulaşıldığı bildirildi.

Çin’de etkili olan koronavirüs ile mücadelede, Şangay’da, karantina bölgeleri dışında, ‘sıfır yayılma’ hedefine ulaşıldı.

Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cao Dandan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cao Dandan şehrin 16 ilçesinde, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışındaki topluluk içi yayılmanın kesildiğini belirtti.

AA’nın haberine göre; ‘sosyal sıfır Kovid’ olarak da adlandırılan hedefin mart ortasında ortaya çıkan Omicron vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle uzun süredir karantina tedbirlerinin uygulandığı kent için dönüm noktası olarak görüldüğü kaydedildi.

24 saatte 823 vaka

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 77, göstermeyen 746 vaka tespit edildi. Ayrıca 1 kişi, yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişinin 92 yaşındaki kronik rahatsızlığı bulunan bir kadın hasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

20 Mayıs’ta sıfır vaka hedefine ulaşıldı

Şanghay'da Omicron varyantı, salgının yayılmasını tetiklediği için 28 Mart’tan bu yana uygulanan kapanma, vakalar azalmadığı için uzatıldı.

Kapanmanın ne zaman sona ereceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağının bildirilmesine rağmen tedbirler, şehrin büyük bölümünde uygulanmaya devam ediyordu.

Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mart'tan itibaren yeniden açılmıştı.

Şehir yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, 20 Mayıs’ta karantina bölgeleri dışında sıfır vakahedefine ulaşılmayı hedeflediğini bildirmişti. Yetkililer, haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak normale dönmeyi hedefliyor.

Pekin’de koronavirüs salgını sürüyor

Pekin'de ise ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı koronavirüs salgını sürüyor. Son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 43, göstermeyen 9 vaka tespit edildi.

Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durduruldu

Vakaların görüldüğü Çaoyang, Şunyi, Fangşan ve Fıngtay ilçelerindeki bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durduruldu. Vatandaşlara bölgelerini terk etmemesi yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Çin anakarasında bugüne kadar tespit edilen vaka: 222 bin 130

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 175, göstermeyen 925 vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı 51 vaka kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 222 bin 130 vaka tespit edildi, 5 bin 214 kişi öldü. Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 42'si yurt dışı kaynaklı 234 vaka tespit edildi, hayatını kaybeden olmadı. Kentte martta 20 binin üzerine kadar çıkan günlük vaka sayısı son bir aydır 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 208 bin 740 vaka görüldü, 9 bin 361 kişi yaşamını yitirdi.

Çin’in sıfır vaka stratejisi

Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in sıfır vaka stratejisi için sınamaya dönüştü.

Vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan’da, 24 saatlik vaka sayısı 60 bini geçti

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da günlük vaka sayısındaki artış devam ediyor. Salgın Komuta Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 61 bin 697, dış kaynaklı 57 vaka tespit edildi, 29 kişi öldü.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 28 Nisan'da ise 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin, 10 Mayıs'ta 50 bin ve 12 Mayıs'ta 60 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgasının Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor. Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor.

Ada'da, Çin ana karasından farklı olarak virüsle yaşama uyum stratejisine geçilmekte olduğu gözleniyor. Tayvan'da bugüne dek 830 bin 257 vaka görülürken 1097 kişi yaşamını yitirdi.