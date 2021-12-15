Sanofi’nin koronavirüs aşısı takvimi gecikti

Fransız ilaç şirketi, Faz-3 klinik deneylerinin 2022'ye sarktığını açıkladı.

Paris merkezli ilaç firması Sanofi, İngiliz şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile koronavirüs aşısı geliştiriyor.

Ancak aşıyla ilgili gecikme yaşandı. Klinik deney sonuçlarının gelecek yıl açıklanacağı duyuruldu.

2021'E YETİŞMEDİ

Şirketten yapılan açıklamada, aşının Faz-3 klinik deneyleri sonuçlarının önceden duyurulduğu gibi 2021’in sonunda değil, 2022’nin ilk çeyreğinde yayınlanacağı aktarıldı.

AŞI İÇİN TARİH YOK

GSK ile geliştirilen protein bazlı koronavirüs aşısının ilk doz olarak farklı aşılar uygulanan kişilere takviye doz olarak uygulandığında kuvvetli bağışıklık yanıtı görüldüğü belirtilen açıklamada, aşısının piyasaya sürülmesi için tarih verilmedi.

Açıklamada, Sanofi’nin, küresel sağlık ihtiyacı için BioNTech/Pfizer, Moderna ile Johnson & Johnson firmalarının aşılarını üreterek katkı sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

FAZ-3 AŞAMASINDA DURDURMA KARARI

Sanofi, eylül sonunda mRNA bazlı koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalarını BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının piyasadaki hakimiyeti ve aşının piyasaya sürülmesinde geç kalınmış olacağını gerekçe göstererek Faz-3 aşamasında durdurma kararı almıştı.

GSK ile geliştirilen protein bazlı aşının Faz-3 çalışmalarına mayıs sonunda başlayan Sanofi, aşının 2021'in dördüncü çeyreğinde onay almasının beklendiğini açıklamıştı.