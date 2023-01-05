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Şans verin: Ayvaya kahve serpip yiyenin yüzü gülüyor

Şans verin: Ayvaya kahve serpip yiyenin yüzü gülüyor

Lezzetli bir kış meyvesi olan ayvayı doğru şekilde tüketmek de önem taşıyor. Kahveli ayva yemenin faydasını duyanlar, alışkanlık haline getiriyor.