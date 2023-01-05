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    Şans verin: Ayvaya kahve serpip yiyenin yüzü gülüyor

    Lezzetli bir kış meyvesi olan ayvayı doğru şekilde tüketmek de önem taşıyor. Kahveli ayva yemenin faydasını duyanlar, alışkanlık haline getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 14:59
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    Şans verin: Ayvaya kahve serpip yiyenin yüzü gülüyor

    Yazın çiçek açan kışın sofraları süsleyen ayva meyvesi, yemesi oldukça zor olan meyvelerdendir.

    Boğazdan geçerken zorlaması nedeniyle ayva yemekten geri duranlar da vardır. Ancak besin değerlerine bakıldığında ayva gerçekten göz kamaştırıyor.

    Nefis bir C vitamini deposu olan ayva, kış günlerinde vücudun bağışıklığını ayakta tutmaya yarıyor.

    Genellikle limon sıkılıp tüketilen ayvaya kahve dökmek de inanılmaz bir etki yaratıyor.

    Şans verin: Ayvaya kahve serpip yiyenin yüzü gülüyor #1

    Kahveli ayvayı deneyin

    Kahveli ayva kulağa garip gelse de, ağzının tadını bilenler bu şekilde yemeyi tercih ediyor. Dilimlenen ayvaya limon sıktıktan sonra bir de Türk kahvesi serpmek lezzetini kat kat arttıracaktır.

     


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