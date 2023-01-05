Sarımsağı bu şekilde tüketirseniz hayatınız kurtulur! Mucizevi 10 dakika kuralı!

Her yemeğe yakışan sarımsak, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Vücuttaki birçok soruna iyi gelen sarımsak, düzenli tüketildiğinde hastalıkların büyük oranda önlenmesine de yardımcı oluyor.

Doğanın sunduğu en güzel mucizeler arasında yer alan sarımsak, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Mutfakların, sofraların ve yemeklerin ise vazgeçilmez lezzeti..

Her yemeğe yakışan ve kuru kuru dahi tüketilebilen sarımsak, bağırsak sistemi için adeta bir mucizedir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.

Bağırsakların güçlü olması ve düzenli çalışması ise kış hastalıklarından ayrıca salgınlardan korunmaya yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir.Bu nedenle tansiyon problemleri olanlar sıklık tüketmelidir.

Ayrıca gece yatmadan önce bir diş sarımsak tüketilmesi kabızlığa da iyi gelir ve kabız olmaktan korur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur.

Doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonları iyileştirir. Yani uzun süre doktor yüzü görmemeniz için size destek olur. Faydaları saymakla bitmeyen sarımsakla ilgili ise Diyetisyen Moomal Asif, 10 dakika kuralını paylaştı.

Sarımsağın 10 dakika kuralı

Diyetisyen Moomal Asif, Instagram gönderisinde sarımsakla yemek yaparken uyulması gereken 10 dakikalık kuralı paylaştı.

Beslenme uzmanı sarımsağa ısı uygulandığında, içindeki en aktif bileşen olan allisinin neredeyse tamamen etkisiz hale geldiğini ve böylece sarımsağın sağlığa olan faydalarını azalttığını söyledi.

Ayrıca pişirme tekniğinizde yapacağınız basit bir değişiklik, sarımsağın sağlığa olan faydalarını korumaya yardımcı olabilir.

Asif'in paylaştığı bu kuralda aşağıdaki detaylar yer aldı;

"Sarımsakları ezin veya rendeleyin. 10 dakika boyunca ısıdan uzak tutun.

Bu süre zarfında maksimum allisin oluşur ve pişirme sırasında bozulmadan kalır.