Sarımsak ve bal karışımının öyle büyük bir faydası var ki...

Sarımsak ve bal karışımının öyle büyük bir faydası var ki...

Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak ve bal bir araya geldiğinde, mucizevi etkiler ortaya çıkıyor. Bu ikiliyi karıştırıp yaptığınız kür, 7 gün içerisinde sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek.

Doğru beslenmek sağlık için oldukça önemli. Doğru besinlerle ve zamanında beslenmek, vücudu her anlamda yenilemeye yardımcı oluyor.

Hasta olmamak için sadcee kış aylarında değil, yaz aylarında da dikkatli olmalı ve vücudumuzu her duruma hazırlamalıyız.

Kola, sigara, sosis ve salam gibi birçok yiyecek ile içecek vücuda zarar verirken, sarımsak ve bal gibi besinler ise sağlığı destekliyor.

Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, birbirinden farkölı birçok hastalıktan kişiyi korumaya yardımcı oluyor. Saç ve tırnakların güçlenmesini destekleyen sarımsak, kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor.

Çağımızın sorunlarından olan kalp krizine iyi gelen sarımsak, diyabet hastaları için kurtarıcı ve şifa verici de bir özelliğe sahip.

Diğer bir çağımızın hastalığı olan kansere karşı da süper güç olan sarımsak, sağlıklı evlilikler için cinsel hayata dahi katkı sağlıyor.

Tek başına tüketildiğinde faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, bal ile birleştiğinde mucizelerini iki katına çıkarıyor.

Tıpkı sarımsak gibi tek başına faydaları sonsuz olan bal, yine sarımsak ile birleşince muhteşem bir kür haline geliyor.

Peki, Sarımsak ve bal birleşiminin faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte madde madde detaylar..

Sarımsak ve bal karışımı

MALZEMELER

1 bardak bal (335 gram)

10 diş sarımsak

1 kapaklı cam kavanoz

YAPILIŞI

Sarımsağı soyduktan sonra ezin. Ardından balı cam kavanoza koyup, üzerine sarımsakları ekleyin.

Kavanozun kapağını kapatın ve 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletin.

Aabahları kahvaltıdan önce bir kaşık; ister olduğu gibi ister biraz ılık su ekleyerek tüketin. Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin ve 1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin.

Şekerlenmesini önlemek için karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.

Bu şifaları maddeler halinde saymamız gerekirse;

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri yok ediyor. Vücutta biriken toksinleri atan bu karışım, sağlıklı bir karaciğere kavuşmamıza olanak sağlıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. İki besin de vücudunuzun virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını artırıyor.

Tüm romatizma ağrıları ve iltihabı önlüyor. Ayrıca bu sihirli karışım, kireçlenmelere de iyi geliyor.

Öksürüğe iyi geliyor ve geçmeyen kuru öksürüğün hayatımızdan çıkmasını sağlıyor. Bu sayede boğazların tahriş olmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları, bal ve sarımsak karışımının düzenli kullanılması ile bastırılabilir.

Bu karışım, virüslerle savaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini sağlar.