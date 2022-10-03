Sebze ve meyve suları bir öğünün yerini alabilir mi?

Genellikle detoks amaçlı ve kilo vermek için belirli bir diyet programıyla birlikte tüketilen sebze ve meyve sularının, değerli besinler içermelerine rağmen yemek yerine tüketimleri önerilmiyor...

Vücudu arındıran, cilde parlaklık kazandıran, sindirim problemlerini iyileştiren, kolit, gastrit, dermatit ve sistit gibi rahatsızlıkları hafifleten ve kilo vermeye yardımcı olan meyve ve sebze sularının faydaları çoktur.

Gerçek bir sağlık ve güzellik iksiri olan mevsim meyve ve sebzelerinden taze hazırlanmış sular mineraller, vitaminler, enzimler ve diğer hayati maddeleri yüksek oranda sindirilebilir bir biçimde sağlamanın sağlıklı ve yenileyici bir yoludur.

Sebze ve meyve sularının faydaları

Sebze ve meyve suları vitaminler, mineraller ve organik asitler, aromatik maddeler, enzimler, antioksidanlar ve günlük diyette her zaman bulunmayan elementler gibi birçok aktif biyolojik madde içerir.

Meyve ve sebzelerin içerdiği tüm besin maddelerinin korunabilmesi için sıkma yöntemi kullanılmamalı ve meyve ve sebze suları smoothie yöntemiyle hazırlanmalıdır.

Düzenli olarak içildiğinde sebze ve meyve sularının harika faydaları vardır.

Stres ve kronik yorgunluğa karşı savaşırlar

Stres durumlarında besin ihtiyacı artar. Bu tür durumlarda sebze ve meyve suları iyi bir yardımcı olabilir. Taze sebze ve meyve sularında bulunan tüm biyolojik maddelerin varlığı, organizmayı bütünleştirir ve derinden besler, ona güç ve canlılık verir.

Taze sebze ve meyve sularında bulunan besinler vücut direncini artırır. Vitaminler, mineraller ve bitki enzimleri vücut tarafından hızla emilir ve vücut canlanır. Sebze ve meyve suları, kıştan önce bağışıklık sistemini güçlendirmek için harikadır.

Detoks etkisi gösterirler

Sebze ve meyve sularında bulunan aktif maddeler vücudun derinlemesine arındırılmasını sağlar ve detoks sürecini hızlandırarak kan dolaşımındaki kalıntıların ve atıkların hızla ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı olurlar

Hafif ve lezzetli sebze ve meyve suları düşük kalorili diyetlerde mükemmeldir, çünkü besinler açısından zengindirler. Bu nedenle kilo almadan beslenmenizi sağlarlar. Özellikle yeşil smoothiler, metabolizmayı uyaran ve kilo vermeyi kolaylaştıran enzimler içerir.

Kırışıklıklarla savaşırlar

Düzenli meyve ve sebze suları alımı yaşlılıkla savaşır ve mükemmel bir kırışıklık önleyici bakımdır. Sebze ve meyve sularında bulunan aktif maddeler, atık maddeleri vücuttan atar ve yeni hücrelerin üretimi uyarılır: Mineraller ve vitaminler hücrelerin doğru yaşamsal fonksiyonlarını gerçekleştirmelerini sağlar.

Dermatit, akne ve cilt sorunlarına karşı mücadele ederler

Düzenli sebze ve meyve suyu alımı cilt sorunları için mükemmel bir doğal çözümdür. Detoks etkisi sayesinde, sağlıklı bir diyetle birleştirilirse birkaç hafta içinde sivilceleri ve cilt kusurlarını azaltır ve dermatit ve akne gibi sorunları iyileştirirler.

Sebze ve meyve suları bir öğünün yerini alabilir mi?

Sebze ve meyve suları hazırlandıktan sonra mevcut besin maddelerini sağlam tutmak için hemen tüketilmelidir. Bunlar günün herhangi bir saatinde, hatta yemeklerden önce, aç karnına veya sabahları aç karnına tüketilebilir.

Sebze ve meyve suları yemeklerin yerine geçmez. Bu nedenle beslenmeye eklenebilirler, ancak tamamen onlara odaklı bir diyetin vücuda zarar verme riski vardır.

Aslında her vücudun kendi ihtiyaçları farklıdır. Kilo vermek için bir diyet yapmak isteyenler her zaman doğru ve dengeli bir beslenme planı hazırlayabilecek bir uzmana başvurmalıdır. Diyet programında ayrıca mevcut olan alışkanlıklar, sporlar ve hastalıklar da dikkate alınmalıdır.