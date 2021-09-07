Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlayacak? Bilet alanlara uyarı..

Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlayacak? Bilet alanlara uyarı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanlar için PCR testi isteneceğini söylemişti. Yolculuğa çıkacak olanlar ise şehirler arası seyahatlerde PCR testi zorunluluğu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaparak aşı olmayan vatandaşlar için toplu alanlarda PCR testi döneminin başlayacağını duyurmuştu.

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında, "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından yolculuk yapmak isteyen ancak aşı olmak istemeyen vatandaşlar, "Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlayacak?

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirler arası toplu taşımada aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede konuya ilişkin şu açıklamalara yer verilmişti;

"PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak."