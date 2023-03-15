Şekeri bıraktırdı! 30 yıldır lületaşı tozu içen esnafın son hali... Lületaşı sayesinde 30 yıldır şeker kullanmayan Eskişehir'li esnaf, faydalarını da anlattı.

Şekerin zararları her geçen gün başka bir hastalığa davetiye çıkarıyor.

İçeceklerinde şekerli bırakmak veya azaltmak isteyenler ise çeşitli yöntemler deniyor.

Çayı şekersiz içemeyenler için dikkat çeken bir alternatif olarak lületaşı tozu gündeme geldi.

Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde esnaflık yapan lületaşı ustası Erol Güler, yaklaşık 30 yıldır lületaşı tozunu içmesiyle dikkat çekti.

Dükkâna gelen müşterileri şaşkınlığa uğratan Güler, lületaşı sevgisi ve bilgisiyle merak uyandırdı.

Şeker niyetine lületaşı

İHA'nın haberine göre, Uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan esnaf, lületaşı tozunu çayıyla veya suyuyla birlikte tüketmediği bir gün geçirmiyor.

Lületaşı tozunun mide rahatsızlıklarına karşı şifalı olduğunu söyleyen lületaşı ustası, lületaşı tozunun bazı hastalıklara da iyi geldiğini öne sürdü.

Lületaşı tozunu kullanmaya başladıktan sonra çayına şeker atmayı bıraktığını belirten Güler, bu durum sebebiyle yakınlarından tepki aldığını ancak bir süre sonra tepki gösteren kişilerin de lületaşı tozunun faydalarını öğrenerek kendisi gibi lületaşı tozu içmeye başladıklarını dile getirdi.

Aile üyelerinin de lületaşı tozunu tükettiğini söyleyen Eskişehirli lületaşı ustası, “Bu bir şifadır. Lületaşı değişik bir madendir, değişik bir kimyadır” şeklinde konuştu.

Lületaşının kullanımı

Lületaşı tozunu kullanmaya başladığından beri herhangi bir mide problemi yaşamadığını söyleyen Güler, şu ifadeleri kullandı: