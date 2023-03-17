Senelerdir hepsinden uzak duruluyordu: İşte bilinenin aksine zararlı olmayan 7 besin! Günümüzde pek çok kişi tarafından zararlı olarak bilinen, bu sebeple tüketmekten uzak durulan bazı yiyecekler bulunuyor. Yapılan son araştırmalar zararlı olarak bilinen bu yiyeceklerin aksine yararlı olabileceğini ortaya koydu. İşte zararlı sanılan o yiyecekler ve az bilinen faydaları...

Yapılan araştırmalar senelerdir zararlı olarak bilinen bazı gıdaların, aslında farklı yararları olduğunu gözler önüne seriyor. Araştırmalarda aralarında ekmek, makarna ve yumurta sarısı gibi gıdaların da yer aldığı bu yiyeceklerin faydalı tarafları gözler önüne seriliyor. İşte o gıdalardan bazıları ve az bilinen yararları...

Bilinenin aksine zararlı olmayan 7 besin

Ekmek ve benzeri unlu mamüller

Senelerdir pek çok birey, karbonhidrat oranı yüksek olması ve fazla besin sağlamaması sebebiyle ekmekten uzak durmakta ve kahvaltı ya da akşam yemeklerinde tüketmemekte. Fakat lif ya da tahıl açısından zengin olan bazı ekmekler de bulunuyor. Bunların hem karbonhidrat içerikleri az oluyor hem de besin değerleri fazla oluyor.

Çikolata

Çikolata üzerinde yapılmakta olan araştırmalar farklı sonuçlara sahip. Araştırmaların pek çoğu bitter çikolatanın sağlığa yararlı olduğunu söylüyor. Çünkü bitter çikolata içerisinde kalp sağlığıyla bağlantılı flavanoller barındırıyor. Fakat bu sadece beyaz çikolatayla kıyaslandığından geçerli olabilmekte.

Bunun yanı sıra çoğu çikolata şeker, doymuş yağlar ve yüksek kalori barındırıyor. Ayrıca raflardaki ünlü çikolata markalarının ağır metaller barındırdığı ve bunların vücut için oldukça zararlı olduğu da biliniyor. Bu sebeple çikolata ve abur cubur çeşitlerinin ölçülü biçimde yenmeleri gerekmekte.

Glüten içeren gıdalar

Eğer çölyak hastalığı ya da glüten duyarlılığınız bulunmuyorsa glüten yemekten kaçınmamanız daha iyi olur. Çünkü aslında gluten, sindirimde sorun yaşamadığınız sürece vücudunuza yarar sağlayabilir. Öyle ki, tip 2 diyabet riskini azalttığı bilinen glutenin kardiyovasküler sisteme de faydalı olduğu bilinmekte.

Konserve gıda ya da dondurulmuş sebzeler

Bazı sebzelerin konserve ya da donmuş olması sebebiyle besleyici özelliklerini yitirdiği biliniyor. Ancak güvenilir koşullarda yapılan pek çok konserveden aslında endişe duymaya gerek yok.

Patates

Patateslerin nişastalı olduğu biliniyor. Bu sebeple bir çok kişi onlardan uzak durmakta. Fakat ABD'li kurumlardan Mayo Clinic'e göre patatesler içerisinde potasyum, C ve B16 vitaminleri barındırıyor ve manganez, magnezyum, fosfor, niasin, folat ve lif içeriği de oldukça yüksek.

Makarna

Makarnanın karbonhidrattan oluştuğu ve besin değerinden yoksun olduğu biliniyor. Ancak araştırmalar, tam tahıllı makarnanın daha fazla besin değerine sahip olduğunu ve daha uzun süre tok tutabildiğini söylemekte.

Tuz, sofra tuzu

Sodyum alımını kontrol altında tutmak genel sağlığınız için büyük önem taşıyor. Fakat yine de biraz sodyum tüketimine de ihtiyaç var. Çünkü sodyum, sinir sistemi ve kas sistemine yardımcı oluyor. Bu sebeple sofra tuzu kullanımına ölçülü de olsa devam edilmesi gerektiği söyleniyor.