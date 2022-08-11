Sessiz hastalık anal kanserin 5 belirtisi

Anal kanser, genellikle bir papilloma virüsü enfeksiyonundan kaynaklanır. Belirtiler neler? Ağrılı bir kanser midir ve hayatta kalma şansı nedir? İşte anal kanser hakkında bilinmesi gerekenler.

Anal kanser veya bir diğer adıyla makat kanseri, diğer kanserler kadar yüksek görülme sıklığı olmayan bir hastalıktır. Anal kanserler nadirdir ve sindirim tümörlerinin çok azını oluşturur. Anal kanserler malign tümörlerdir, vakaların çoğunda anal kenar veya anal kanal seviyesinde yer alan skuamöz hücreli karsinomlardır.

Anal kanser genel olarak iki hasta profilini etkiler; altmışlı yaşlarındaki kadınlar ve HIV bulaşmış genç hastalar.

Vakaların çoğunda anal kanser, cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla bulaşan HPV'ye (insan papilloma virüsü) bağlı bir enfeksiyonu takiben gelişir. Anal kanser için diğer risk faktörleri arasında uzun süreli bağışıklık baskılayıcı ilaç almak, serviks, vulva veya penisin kanser öncesi lezyonları ve sigara içmek yer alır.

Anal kanserin sıklıkla belirgin semptomlar olmadan ilerlemesi oldukça dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Anal kanser belirtileri, hastalık ilerlediğinde ortaya çıkar, bu nedenle geç teşhis yaygındır.

Anal kanserin neden olduğu kanama ve yumrular genellikle hemoroidle karıştırılır. Bu nedenle bir uzmana başvurmak ve doğru bir teşhis almak zaman alır.

Anal kanserin belirtileri

Anüs sadece atık maddelerin dışarı atıldığı bir vücut kısmı değildir. Bağırsakların, özellikle kalın bağırsağın bir parçasıdır. Halka şeklindeki kasları, çok farklı nedenlerle anormal ve kanserli hücreler üretebilen çok sayıda hücreye ev sahipliği yapar.

Bu nedenle belirtilere dikkat etmek, zamanında teşhis ve tedavi başarısı için oldukça önemlidir.

İşte anal kanserin dikkat edilmesi gereken belirtileri:

Kanama

Kanama, anal kanserde dikkate alınması gereken ana belirtidir. Zaman zaman oluşan kanamalar birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. Hemoroid, basit bir enfeksiyon, kanser veya başka bir hastalık kanamalara neden olabilir. Bu nedenle, bu sorunu fark ettiğiniz anda bir uzmana başvurmak önemlidir.

Siğiller

Anal kanser genellikle anal bölgede siğillerin ortaya çıkmasına neden olur. Çoğu hasta bunları basit çıbanlarla karıştırır, ancak bu siğilleri takip etmek önemlidir. Bu sorunu doktora danışırken korkmaya veya çekinmeye gerek yoktur. Siğiller, önemli bir belirtidir.

Kaşıntı

Bel bölgesinde yorgunluk, karında biraz baskı ve hepsinden önemlisi rektal bölgede kaşıntı hissedebilirsiniz. Genellikle hemoroid ile ilişkili olduğu düşünülür ve bu nedenle birçok insan, genellikle kimseyle paylaşmadığı bu rahatsızlığı gidermek için çeşitli kremlere veya tedavilere başvurur. Ancak, rektal bölgede kaşıntı anal kanserin belirtilerinden biridir.

Dolgunluk hissi

Anal kanser gelişen hastaların çoğunda rektal bölgede dolgunluk hissi vardır. Sanki onları rahatsız eden veya kaşındıran bir kitle varmış gibi hissedilir. Bazen bu kitleler sağlıklı bağırsak geçişini engeller, kişi anal kaslarının kontrolünü bile kaybedebilir. İlk başta hafif görünen bu durum anal kanserin belirtilerinden biridir.

Bağırsak geçişinin bozulması

Herkes zaman zaman bağırsak geçişinde küçük değişiklikler yaşar. Kabızlık ve ishal gibi durumların zaman zaman yaşanması normaldir. Ancak, belirli his kayıpları yaşamak veya bağırsak kaslarının yeterince iyi çalışmadığını fark etmek anormal bir durumdur. Tümörler ilerlediğinde, bağırsak geçişine müdahale edebilir ve bağırsak sorunları çok sık hale gelir.

Anal kanser tanısı nasıl yapılır?

Anal kanser, dijital rektal muayene veya anoskopi ile tespit edilebilir. Anoskopi, anüsün bir endoskop kullanılarak muayenesidir ve lezyonun boyutunu kontrol etmek için kullanılır.

Her kanserde olduğu gibi tanı mutlaka bir örneğin biyopsisiyle yapılır. Lokal anestezi altında veya endoskopik yolla anal kanalda, kolonda ve rektumda lezyon aranır. Tümör lezyonu örneklerinden bir biyopsi yapılır ve kanserli hücreler araştırılır.

Doğrulanmış bir tanı durumunda, bu tümöral sürecin lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmasını araştırmak için MR gibi başka incelemeler de gerekli olabilir.