Sessiz katil olan 6 hastalık

Belirti vermeden vücutta uzun yıllar boyunca ilerleyebilen "sessiz katil" hastalıklar, fark edildiklerinde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyorlar. İşte dikkat edilmesi gereken 6 durum.

Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı bir uyku rutini ve sağlıklı yaşam tarzı uygulamaları, genel sağlığınızı belirleyen şeydir. Bunların yapılmaması, kronik hastalıklara ve daha da önemlisi ani komplikasyonlara neden olabilir.

Ekstra dikkat ve bakım gerektiren birçok hastalık vardır. Bazıları, herhangi bir zamanda şiddetli hale gelmeleri, hatta bazen ani ölüme yol açmaları nedeniyle "sessiz katil" olarak da bilinir.

Küçük belirtileri bilmek ve tetikte olmak, sessiz ilerleyen hastalıklar için hayati değer taşır. İşte vücudu sessizce saran bazı hastalıklar ve önlemek için ipuçları.

YÜKSEK TANSİYON

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, diğer kronik hastalıklara yol açabilecek en tehlikeli sağlık sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre dünya çapında 30-79 yaşları arasında 1,28 milyar yetişkin hipertansiyon hastasıdır.

Yüksek tansiyonun sessiz katil olarak kabul edilmesinin nedeni, belirli bir semptom olmadan ortaya çıkmasıdır. İnsanlar durumun ciddiyetini fark ettiklerinde, vücut çoktan zarar görmüş olur.

Sadece kalbi ve damarları etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kişiyi kalp krizi, kalp yetmezliği, felç ve daha fazlası gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklara daha yatkın hale getirir.

Tespit etmek zor olsa da, sık ve düzenli tansiyon kontrolleri yapmak, potasyum, lif ve protein açısından zengin ve tuzu düşük gıdalar yemek ve sağlıklı bir kiloyu korumak, hipertansiyon geliştirme riskinizi azaltmanın yollarıdır. Sigara ve alkol içen kişiler bu tür sağlıksız uygulamalardan uzak durmalı, fiziksel aktivitelere daha fazla zaman ayırmalıdır.

KORONER ARTER HASTALIĞI

Kalp hastalıklarının çoğu hayatı tehdit eder. Koroner arter hastalığı da bunlardan biridir. Kalbe kan ve oksijen sağlayan koroner arterlerin daralarak göğüs ağrısına (anjina) veya kalp krizine yol açması durumudur.

Uygun tarama ve kalp dostu bir yaşam tarzı olmadan, koroner arter hastalığını önlemek neredeyse imkansızdır. Koroner arter hastası bir kişiye hızlı tedavi verildiğinde bile, kalp yetmezliği ve aritmiye maruz kalabilirler.

Bununla birlikte, yüksek tansiyonunuz ve yüksek kolesterolünüz varsa, bunları düzenli kontrollerle yönetmek çok önemlidir. Sağlıklı beslenme, daha fazla egzersiz yapma, sigara, içki ve diğer sağlıksız faaliyetlerden kaçınma gibi gerekli yaşam tarzı değişikliklerini yapın.

ŞEKER HASTALIĞI

Şeker hastalığı, diyabet veya yüksek kan şekeri seviyeleri, Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki tip olabilir. Tip 1 diyabette pankreas çok az insülin üretir veya hiç üretmez, Tip 2 diyabet ise vücudunuzun glikoz olarak da bilinen kan şekerini işleme şeklini etkiler. Tip 2 diyabet durumunda, bireylerin başlangıçta hiçbir semptomu olmayabilir. Sadece hastalık ilerlediğinde yorgunluk, kilo kaybı, sık idrara çıkma ve susuzluğa yol açar.

İleri diyabet kalp, böbrek ve görme gibi vücudun diğer organlarını da etkileyebilir.

Diyabetin kesin nedeni henüz belirlenmemiş olsa da, uygun beslenmeye odaklanmak, egzersiz yapmak, sağlıklı bir kiloyu korumak ve düzenli taramalar komplikasyonları önleyebilir.

OSTEOPOROZ

Osteoporoz, etkilenen kişinin bir kırık geçirene ve teşhis konulana kadar herhangi bir belirti göstermediği bir kemik hastalığıdır. Bu yüzden sessiz katil olarak da adlandırılır. Kemiklerin yoğunluğunu etkilemenin yanı sıra ağız sağlığını da etkileyebilir.

Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin yiyecekler yemek, herhangi bir kemik hastalığını önlemek için gereklidir. Yürüme, koşu, merdiven çıkma, ağırlık çalışması vb. dahil olmak üzere ağırlık egzersizleri yapılmalıdır. Düzenli kontroller de çok önemlidir.

UYKU APNESİ

Uyku apnesi, insanların uyurken yüksek sesle nefes aldığı şiddetli bir uyku bozukluğudur. Yüksek sesle horlamalara, gün içinde aşırı yorgunluğa ve daha fazlasına neden olabilir. Şiddetli uyku apnesi olan hastalar uyku sırasında ani ölümlere ve felçlere daha yatkın ve savunmasızdır, bu da onu sessiz bir katil yapar. Obstrüktif uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarınızın tekrar tekrar tamamen veya kısmen tıkandığı en yaygın tiptir.

Hafif uyku apnesi vakaları için belirli bir yaşam tarzı değişikliği işe yarayabilir. Kilo vermek, iyi beslenmek, sigarayı bırakmak ve burun alerjileri için doğru tedavileri almak, bu durumdan kurtulmanıza veya onu iyi yönetmenize yardımcı olabilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI

Yağlı karaciğer hastalığının büyümesi kademelidir ve başlangıçta önemli bir iz bırakmaz, bu da onu sessiz bir katil yapar. İki tür yağlı karaciğer hastalığı vardır; alkollü ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı. Terimin kendisinden de anlaşılacağı gibi birincisi aşırı alkol tüketimi nedeniyle oluşur, ikincisinin ortaya çıkma nedeni henüz bilinmemektedir.

İleri aşamalarda her ikisi de karaciğerde hasarın son aşaması olan siroza yol açabilir.

Karaciğer yağlanmasında, diyet çok önemli bir rol oynar. Sağlıklı bir diyet izleyin ve sağlıksız yağ içeren şeyleri yemekten kaçının. Sağlıklı bir kiloyu koruyun ve düzenli olarak egzersiz yapın. Düzenli sağlık taramaları yaptırmaya çalışın.