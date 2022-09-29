Sevişirken ara verip çay için! Faydası inanılmaz...

İngiliz seks terapisti Andrew G. Marshall, sevişirken ara verilmesini ve çay içilmesini öneriyor. Uzman doktor bu olayın sevişmeye katkı sağladığını da sözlerine ekliyor.

Kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi canlı tutan en önemli şey, şüphesiz seks hayatı...

Bazı çiftler bu konuda sorun yaşamazken, bazıları ise bu durumda sıkıntı yaşamaya ve bir uzmana başvurmaya kadar gidiyor.

Sıkıntı yaşayan çiftlerin evlilikleri hüsranla ve bazen aldatmayla sonuçlanabiliyor..

Bu nedenle seks herkesin önem verdiği konuların başında geliyor.

Ancak sağlıklı bir cinsel hayatın olması da en az seks yapmak kadar önemli.Bu konuda bazı çiftler yine mükemmel bir uyum sergiliyor.

Bazı çiftler ise sağlıklı ve tatmin olmadıkları seksi hayatlarına dahil edip, kendilerini mutsuz edebiliyor.

Bu konuda İngiliz seks terapisti Andrew G. Marshall, yeni bir öneri sunuyor ve çayı seksin arasına sokuyor.

Peki, Çay seksin arasında nasıl olur? Bu sorunun cevabını veren uzman doktor, sekse ara verin ve çay için diyor.

Bu durumun sevişmeyi daha sağlıklı bir hale getirdiği ve uzattığını ise sözlerine eklemeden geçemiyor.

Sevişirken çay molası alın

İngiliz The Independent Gazetesi'ne açıklama yapan İngiliz seks terapisti Andrew G. Marshall, çiftlere sevişmenin ortasında ara verip bir bardak çay içmelerini önerdi.

Marshall, “Eğer sevişmenin ortasında durup birer fincan çay içip sohbet ederseniz, seksin sona ulaşılması gereken bir yarış olmadığını görürsünüz.

Bu birbirinize yakın olmanızı sağlar ve 15 dakika süren seks, 1-1.5 saat sürer.” dedi.

Uzmanından öneriler

Seksin sadece orgazmdan ibaret olmadığını da söyleyen Marshall yatak odasında mutluluk için bazı önerilerde bulundu:

Seksten birkaç hafta uzak durun, onun yerine sadece birbirinize dokunun.

Çocuklarınız varsa yatak odanızın kapısını kilitleyin, sesinizin duyulmasından çekiniyorsanız müzik çalın.

Seks her zaman anlık olmak zorunda değildir.

Sevişmek için plan yapın.

Partnerinizle aynı saatte yatın, telefon, bilgisayar gibi dikkat dağıtıcı şeyleri uzak tutun.

Birbirinizle iletişim kurun.