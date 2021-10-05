SGK grip aşısını karşılıyor mu 2021

Salgın döneminde soğuk havalarında gelmesiyle birlikte grip aşılarına yönelik araştırmalar başladı. Merak edilen bir konu ise "SGK grip aşısını karşılıyor mu" oldu. İşte bu sorunun cevabı haberimizde.

Koronavirüs pandemisi etkilerini sürdürmeye devam ederken salgının seyrini hızlandıran grip mevsimi de geldi çattı.

Bu noktada vatandaşlar bağışıklık sistemlerini korumak ve hastalanmamak adına aşılara yönelmeye devam ediyor. Grip aşısı ise gripten korunmanın en önemli yolu olarak biliniyor.

Uzmanlar özellikle 65 yaş üzeri bireyler ile böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, diyabet, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı olan, kanser tedavisi gören kişilerin risk altında olduğunu belirtiyor ve bu gruptakilerin her yıl ekim veya kasım ayında grip aşısı olmalarını öneriyor.

Grip aşısının bu yıl 85 lira olarak belirlendi. Vatadaşlar "SGK grip aşısını karşılıyor mu" sorusuna yanıt ararken, açıklama SGK'dan geldi.

Peki grip aşıları ücretsiz mi? SGK grip aşısını ödüyor mu? Grip aşısı SGK karşılayacak mı? İşte ayrıntılar...

GRİP AŞISI FİYATI 2021

SGK kapsamında yer almayan grip aşısı Eylül ayı itibarıyla eczanelere gelmeye başladı. Eczanelerden ücretli olarak satışı yapılacak olan grip aşısının bu seneki fiyatı 85 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

SGK GRİP AŞISINI KARŞILIYOR MU?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonları ilgilendiren grip aşısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

SGK, yılda bir defaya mahsus milyonlarca vatandaşın eylül-şubat dönemi içerisindeki grip aşılarını karşılayacak.

Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerde herhangi bir belge aranmaksızın grip aşılarının karşılanacağı belirtildi.

YILDA BİR KERE ÜCRETSİZ

Bazı kronik hastalık taşıyanlar;

Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar,

Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar,

Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar,

Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları,

6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün.

Bu durumların dışında SGK grip aşısını karşılamıyor. Söz konusu tedavi veya rahatsızlık durumu sigortalı çalışan veya emeklide bulunmuyorsa grip aşıları sigorta kapsamı dışında tutulur.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?

‘Grip aşıları ne zaman yapılmalı?’ sorusu sıkça sorulmaktadır. Grip virüsleri toplumda yayılmaya başlamadan önce bir grip aşısı yaptırılması gerekir zira aşılamadan sonra vücutta antikorların gelişmesi ve gribe karşı koruma sağlaması yaklaşık iki hafta sürer.

Nitekim grip mevsimi başlamadan önce sonbaharın başlarında grip aşısı olunmalıdır. Yani aşının eylül – ekim aylarında yapılması ve hastaların aşılanmalarının Aralık ayından önce bitirilmesi en uygun olanıdır. Ancak kişi gribe yakalanmamış ise aşılama grip sezonunun sonuna kadar uygulanabilir.