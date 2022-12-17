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SGK tarafından ilaç raporu süreleri uzatıldı

SGK tarafından ilaç raporu süreleri uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.