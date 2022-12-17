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    SGK tarafından ilaç raporu süreleri uzatıldı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.
    • 17.12.2022 - 00:10
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 00:14
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    SGK tarafından ilaç raporu süreleri uzatıldı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilaç raporu sürelerinin uzatıldığına dair bir açıklama yayınladı.

    SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İlaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır"

    "Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."

    SGK tarafından ilaç raporu süreleri uzatıldı #1


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