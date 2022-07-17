Avrupa'da 300'den fazla ölüme neden olan ve yakın zamanda ülkemizde de görüleceği tahmin edilen sıcak hava dalgası durumunda yapılmaması gereken hataları ve alınması gereken önlemleri listeledik...

Bu yaz sıcak hava dalgası özellikle Avrupa'da kendisini yoğun şekilde gösteriyor. Sıcak hava dalgası, son yılların en kötülerinden biri olarak görülüyor ve maksimum sıcaklık rekorları kırıyor.

Bu yaz çeşitli haber ve gazete manşetlerinde yer alan sıcak hava dalgası ifadesine genellikle yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarmlar eşlik ediyor. Sıcak hava dalgası, maksimum ve minimum sıcaklıkların birbirini takip eden en az 3 gün boyunca ve aynı anda her bir bölgeye bağlı olarak belirli değerleri aştığı aşırı sıcak bir zaman dilimi olarak tanımlanır.

Bu yılki sıcak hava dalgası yoğunluğu, yaygınlığı ve 10 günden fazla sürebilecek gibi göründüğü için kalıcılığı ile öne çıkıyor. Peki, şimdiden Avupa'da 360'ın üstünde ölüme neden olan sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? Sıcak hava dalgasından nasıl korunulur?

Mevcut tahminlere göre, sıcak hava dalgası beklenenden daha uzun sürebilir. Avrupa'da şu anda en az 19 Temmuz Salı gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Yani şimdiden 10 günden fazla etkileyeceği biliniyor.

Avrupa'da Çarşamba günü sıcaklıklarda daha genel bir düşüş olabileceğini tahmin ediliyor ancak sıcak hava dalgasının ülkemize de gelebileceği düşünülüyor. Sıcaklıklar aniden yarısında yükselebileceğinden, sıcak hava dalgası daha fazla gün sürebilir ve iki haftaya kadar ulaşabilir.

Sıcak hava dalgası sırasında kaçınılması gereken 10 hata

Sıcakların yoğun olduğu bu dönemlerde mümkün olduğunca evinizi korumak ve evinizi soğutmak için çeşitli ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Bu yaz sıcağına daha iyi dayanmanıza yardımcı olmak için işte kaçınmanız gereken 10 hata.

1. Gün boyunca pencereleri kapalı tutun

Çok sıcak günlerde dışarıdaki sıcaklıklar genellikle içeridekilerden daha yüksektir. Rüzgar bile sıcak eser, bu yüzden sabah 10 ile akşam 6 arasında tüm pencereleri kapatarak rüzgarı dışarıda tutun. Ayrıca güneş ışığı ile temastan kaçının ve aynı zaman dilimlerinde panjur ve perdelerinizi kapalı tutun.

2. Geceleri pencereleri açın

Sıcak gecelerde pencerelerinizi kapatarak sivrisineklerden veya sokak gürültüsünden korunmaya çalışmayın. Evinizi temiz ve serin hava ile doldurmak için sıcaklığın 30°C'nin altına düştüğü günün tek zamanı olan gecelerden yararlanın. Uyumadan önce yatak odasının havasını yenilemek için en iyi zaman budur.

3. Vantilatörü kendinize çevirmeyin

40°C sıcaklıklarda dışarıya çıkmaya cesaret ettikten sonra, doğal olarak evde bir kez vantilatörünüzün önünde oturmak sizin için cazip hale gelebilir. Ancak bu, bir odayı soğutmak için en iyi çözüm değildir. İdeal havalandırma için hava odaya yayılmalıdır. Vantilatörünüzün önüne ıslak bir havlu koyarak odayı daha iyi bir şekilde serinletebilirsiniz. Diğer bir püf noktası ise cihazın yanına büyük şişelerde donmuş su koymaktır. Neredeyse klimayı açmış gibi hissedebilirsiniz.

4. Klimayı çok soğuk derece kullanmayın

Evinizde klima varsa, henüz kullanmadıysanız muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde kullanacaksınız. Çok soğuk tutmamaya dikkat edin. Soğuk alma riski büyük oranda artar. Ayrıca örneğin, 35°C'den 20°C'ye kısa sürede düşmek, bilinç kaybından solunum yetmezliğine kadar değişen termal şoklara neden olabilir. Dış ve iç mekan arasındaki sıcaklık farkı 8°C'yi geçmemelidir.

5. Sıcak yemeklerden uzak durun

Bu akşam yemeğiniz için sıcak yemekleri unutun. Isı oluşturabilecek ve iç mekanınızı ısıtabilecek fırın, ocak ve elektrikli aletleri çalıştırmamanız tavsiye edilir. Sadece fırını açmak bile mutfaktaki sıcaklığı birkaç derece yükseltir.

6. Tüm ışıkları kullanmayın

Ampuller boyutları ne olursa olsun ısı üretir. Bir sıcak hava dalgası sırasında ısıyı yükseltmemek için tüm lambaların aynı anda açılmaması tavsiye edilir. Net görmek için tek bir ışık yeterlidir. Ayrıca ışığın karanlıktan sonra sivrisinekleri çektiğini unutmayın.

7. TV gibi ısı üreten cihazları daha az kullanın

Tv ve bilgisayar gibi diğer tüm elektrikli cihazlar, açıldığında ısı üretir. Tüm akşamı klimasız bir odada ekran karşısında geçirmeyi düşünmeyin. Akşamları açık havada esintinin tadını çıkarmaya çalışın.

8. Çok soğuk duşlardan kaçının

Dışarısı 35°C olduğunda soğuk duş almak cezbedici gelebilir. O sırada ferahlasanız da bu his çok uzun sürmez. Soğuk bir duşla vücudunuz 37°C'lik bir sıcaklığı korumak için enerji rezervlerini kullanır ve bu ısı üretir. Bu nedenle, bunu önşemek için hemen kurulanmamak şartıyla ılık bir duş önerilir.

9. Alkollü içeceklerden uzak durun

Susuzluğunuzu gidermek için veya farklı bir durumda alkole yönelebilirsiniz ancak susuzluğunuzu gidermenin en iyi yolu, susadığınızı hissetmeden önce su içmektir. Günde en az 1,5 litre su içilmesi tavsiye edilir. Alkol ayrıca vücut ısınızın daha fazla artmasına neden olarak terlemenize yol açar. Bu da sıcak hava dalgasından daha fazla etkilenmek demektir.

10. Dışarıda yüzmeyin

Hava çok sıcakken denize veya havuza girmek cezbedici gelebilir. Ancak sıcak hava dalgası sırasında güneşten gelen ışınlar cilt sağlığınızı bozabilir. Uzun süre açık havada yüzmek çeşitli yanıklara da neden olabilir. Aşırı sıcak havalarda su kalitesinin düzenli olarak kontrol edildiği kapalı mekanlarda yüzmek daha iyidir.