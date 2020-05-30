Sigara dumanında koronavirüs tehlikesi

Sosyal mesafenin öneminin yüksek düzeyde olduğu korona günlerinde, sigara dumanı konusunda da bir uyarı geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sigara kullanımında ciddi bir düşüş oldu.

Sigara kullananların virüse yakalanma riskinin daha yüksek olması tiryakilerin sigaradan vazgeçmesine neden oldu.

Sigarayla ilgili bir tehlike daha ortaya çıktı.

"2 METRE UZAKTAKİ BİR KİŞİNİN İÇTİĞİ SİGARANIN DUMANI..."

Sigara dumanı ile virüsün 2 metre uzaklıktaki bir kişiye taşınabileceği söylendi.

Açıklama Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu'ndan geldi.

Taşkınoğlu, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Bu duman, virüs aerosollerini bu damlacıklarını yakalayarak, kişiye bulaştırma riskini artırabilir. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda sigara içilmemesi gerekiyor. Ülkemizde kapalı ortamda sigara içilmesi yasaklanmış durumda olduğu için içme şansı yok. Birlikte sohbet ederken, sigara içmek gibi alışkanlıklarımız var. Yakın temas, birlikte hareket hali bile virüsün bulaşmasına sebep olabilir. Fiziksel mesafeyi korumanıza engel olabilir. Mümkün olduğunca beraber ve kapalı ortamda sigara içmekten kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.